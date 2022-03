„Die Orgel schreit nicht mehr“

Dass die Orgel in St. Mariä Himmelfahrt in Appelhülsen nach der Renovierung wieder voll in Schuss ist, das konnten die Gäste eines kleinen Konzertes erleben. Kantor Heiner Block gab ein paar beeindruckende Kostproben.

Kantor Heiner Block spielte am Sonntag an der überarbeiteten Orgel in der Appelhülsener Kirche St. Mariä Himmelfahrt

„Die Orgel strahlt jetzt nicht nur in einem neuen Klang, sondern auch in einem neuen Glanz“, schmunzelte Kantor Heiner Block. Von beidem konnten sich die Gäste, die sich am Sonntagnachmittag in der Appelhülsener Kirche St. Mariä Himmelfahrt eingefunden hatten, bei einem kleinen Orgelkonzert überzeugen. Heiner Block hatte ein ausgewogenes musikalisches Programm ausgewählt, bei dem die verschiedenen Klangfarben der Orgel zu erleben waren.

Vier Wochen lang hatte es gedauert, das Instrument wieder auf Vordermann zu bringen. „Teilweise waren bis zu drei Personen mit der Orgel beschäftigt“, wusste Heiner Block. Die Orgelpfeifen wurden ausgebaut, in die Werkstatt nach Münster mitgenommen und dort gereinigt, gewaschen und repariert. Auch von außen erhielt das gewaltige Kircheninstrument einen Frühjahrsputz. „Die Orgel ist jetzt nicht nur sauber, sondern rein“, scherzte Block in Anspielung auf eine alte Waschmittelwerbung. Um dann aber erfreut festzustellen: „Das zeigt sich nun auch beim Klang. Der Fachmann hört es sofort.“ Die Orgel „schreie“ nicht mehr, sondern habe einen sehr angenehmen Klang und sei zudem gut intoniert.

„Die Orgel ist nicht nur sauber, sondern rein“

Das bewies Heiner Block mit der Auswahl der Stücke. Natürlich war Johann Sebastian Bach dabei unter anderem mit Präludium und Fuge in c-Moll. Aber auch Georg Friedrich Händels „Einzug der Königin von Saba“ und Wolfgang Amadeus Mozarts Adagio erklangen. So zog Block alle Register, ließ die Orgel „donnern“ oder auch fein und zart aufspielen. Die Zuhörerenden genossen die musikalische halbe Stunde in der Kirche und bedankten sich mit Applaus. Interessierte lud Heiner Block noch auf die Orgelbühne ein, um sich das schöne Instrument aus der Nähe anzuschauen.