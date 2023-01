Die perfekte Baustelle

Schapdetten

Prof. Dr. Stefanie Friedrichsen brennt für die Lehre. Seit zwölf Jahren unterrichtet die Nottulnerin an der Fachhochschule in Münster Bauingenieurswesen. Dabei versucht sie, ihren Studentinnen und Studenten viel Praxiserfahrung zu geben; auch mit Projekten in Nottuln.

Von Lena Unterhalt