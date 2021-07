Die schwierige Suche nach der Wahrheit

Alltag am Amtsgericht

Appelhülsen/Coesfeld

Eine vermeintliche Körperverletzung zwischen einem 42-jährigen Mann und einer 29-jährigen Frau in Appelhülsen beschäftigte am Donnerstag das Amtsgericht Coesfeld. Hartnäckig versuchte der Amtsrichter die Wahrheit ans Licht zu bringen. Am Ende waren sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung über den Ausgang des Verfahrens einig.

Von Ludger Warnke