Die Sternsinger kommen wieder

Am 8. Januar (Samstag) kommenden Jahres heißt es in Nottuln wieder: „Die Sternsinger kommen!“ Alle Mädchen und Jungen, die an diesem Tag als kleine und große Könige an der Sternsinger-Aktion teilnehmen möchten, um den Menschen in Nottuln den Segen zu bringen und Spenden für Kinder in der ganzen Welt zu sammeln, sind von der Katholischen Pfarrgemeinde St. Martin zu einem Vortreffen eingeladen. Dieses findet am kommenden Sonntag (19. Dezember) um 10 Uhr im Pfarrheim Nottuln, Heriburgstraße 12, statt.

Dort wird den zukünftigen Königen erklärt, was die Sternsinger genau tun. Außerdem soll es um die Aufteilung der Gruppen und die Verteilung der Gewänder gehen. Wer an diesem Termin verhindert sein sollte, aber trotzdem bei der Aktion mitwirken möchte, kann noch bis zum 26. Dezember (Sonntag) das Anmeldeformular im Pfarrbüro Nottuln abgeben oder es per Mail an die Adresse sternsinger@messdienerschaft-nottuln.de senden. Das Anmeldeformular sowie die Texte für die Sternsinger stehen auf der Homepage der Pfarrei zur Verfügung, teilt die Kirchengemeinde mit.