Die Welt ist „anders schön“

Auftakt für die Ausstellung der Künstlergruppe „Blauer Kreis“. Bei der Vernissage im Hagebaumarkt wurden die gemeinschaftlich entstandenen Werke vorgestellt, die dort und an weiteren Orten in Nottuln noch bis Sonntag zu sehen sind. Ein Vorschlag von Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes sorgte für Begeisterung.

„Ich glaube, dass wir alle Künstler sind, weil wir etwas schaffen“, hob Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes am Donnerstagnachmittag zur Vernissage des partizipativen Kunstprojektes der Nottulner Künstlergruppe „Der Blaue Kreis“ im Hagebaumarkt hervor. Dort und auch bei Polstermöbel Ahlers, in der Stiftsbuchhandlung Esplör, in der Mühle Zumbülte sowie in der Pfarrkirche St. Martinus sind bis einschließlich Sonntag die Werke zu finden, die die Künstlergruppe gemeinsam mit vielen anderen Kunstbegeisterten in Workshops erschaffen haben.

„Dem Wort <-> Dem Icon <-> Der Sozialplastik Raum geben“ – so lautete das Motto des Projektes, das die Künstlerinnen Andrea Aupers, Marion Tibroni, Katja Enseling, Veronika Dunkel-Steinhoff und Beate Eichmeyer in diesem Jahr starteten und das wieder gefördert wurde von der Landesarbeitsgemeinschaft NRW.

Sozioplastik in Anlehnung an Aktionskünstler Joseph Beuys

„In unserer Ausstellung sind zwei Dinge aus dem neuen Logo der Gemeinde vertreten“, lächelte Andrea Aupers bei der Begrüßung. „Nämlich Kultur und Genuss.“ Sie lud dazu ein, die verschiedenen Ausstellungsorte und vor allem die überlebensgroße Sozioplastik an der Kirche anzuschauen, die nach und nach aus „Wunschzetteln“ mit den Gedanken und Wünschen der Menschen bekleidet wird.

Die Sozioplastik ist entstanden in Anlehnung an den Aktionskünstler Joseph Beuys, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Beuys bezog auch das menschliche Handeln in die Kunst mit ein, sah Kunst zudem als gemeinschaftliches Schaffen.

Und eben diese Gemeinschaft um die Künstlergruppe hat viele verschiedene Werke geschaffen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gemalt, gebastelt, gestickt, gebogen fotografiert, Collagen und als echten Hingucker die große Sozioplastik erstellt.

Skulptur soll wetterfest und in Corona-Gedenkort aufgenommen werden

„Es ist ein markantes Kunstwerk“, fand Bürgermeister Thönnes. Als solches solle es nach der Ausstellung nicht einfach verschwinden. Sein Vorschlag, die Skulptur wetterfest zu machen und in den mit den beiden Kirchenvertretern geplanten Corona-Gedenkort mit aufzunehmen, begeisterte die Künstlerinnen.

Am gestrigen Freitag luden die Künstler zu einem Impulsvortrag mit Dr. Dietmar Thönnes ein. „Im Anfang war das Wort. – Und was steht am Ende?“ fragte Thönnes die Zuhörerinnen und Zuhörer in der St.-Martinus-Kirche. Man erlebe gerade eine Zeit, in der manch Liebgewonnenes sterbe. Einiges zum Bedauern – die katholische Kirche als Volkskirche zum Beispiel –, anderes eher zur Erleichterung, wie das Streben nach dem Motto „Höher, schneller, weiter“. Dietmar Thönnes ist sich aber sicher: „Wir werden miteinander eine neue Genügsamkeit entdecken und Bescheidenheit wieder zur Tugend erheben.“

Nicht der Vergangenheit hinterherlaufen

Die Sprache, so schlug er den Bogen, habe dabei einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung. Das berge zwar die Gefahr von Manipulation, könne aber auch positive Denkmuster hervorrufen. Das wiederum könne die Zukunft vielleicht kreativer und produktiver machen, achtsamer, interkultureller. Der Vergangenheit unter dem Motto „Es war doch immer so schön“ hinterherzulaufen, das sei tragisch, denn jetzt sei es zwar anders, aber „anders schön“.