DLRG engagiert sich weiter im Freibad

Begleitet von strahlendem Sonnenschein feierte die DLRG-Ortsgruppe Nottuln jetzt das Ende ihres diesjährigen Wachdienstes. Wie in jedem Jahr unterstützten die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer auch in diesem Sommer wieder das Personal des Wellenfreibads und engagierten sich ehrenamtlich für mehr Sicherheit im und am Wasser.

Das Abschwimmen startete mit einer Boßeltour rund um Nottuln. Vier Teams lieferten sich einen freundschaftlichen Wettstreit. Anschließend kehrten sie ins Freibad zurück und läuteten mit Getränken und einem Buffet den Abend ein.

Viele Mitglieder im Wachdienst

Dabei berichteten die ehrenamtlichen Helfer von ihren Erfahrungen während ihrer Dienste und tauschten sich untereinander aus. Besonders die neuen Praktikanten erzählten von ihren Eindrücken.

Bastian Hoppe, stellvertretender Leiter Schwimmen, betonte: „Die ehrenamtliche Arbeit im Freibad während des Sommers ist uns sehr wichtig und ein fester Bestandteil der Aktivitäten der DLRG.“ Deswegen sei es ausgesprochen erfreulich, dass in diesem Sommer sehr viele Mitglieder am Wachdienst teilgenommen haben. Fest steht: Auch im nächsten Jahr wird die DLRG in Form von Wachdienst unterstützend im Freibad mitwirken.