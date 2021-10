Dokumentierte Standsicherheit

Es gibt sie in mehr als ein Dutzend Ausführungen: Die klassischen Peitschenleuchten aus den 1970er-Jahren sind in der Gemeinde Nottuln ebenso vertreten wie die historisierenden Schinkelleuchten im Nottulner Ortskern oder am Appelhülsener Bürgerzen­trum. Insgesamt 2484 Straßenlaternen stehen derzeit im Gemeindegebiet. Und kommen sie in die Jahre, müssen sie auf ihre Standsicherheit geprüft werden. Das hat die Gemeinde in diesem Jahr veranlasst.

