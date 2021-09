Doppelte Auszeichnung

Der Hegering Nottuln-Havixbeck zeichnete während seiner Versammlung eine Reihe langjähriger und verdienter Mitglieder aus. In den Blick nahmen die Jäger bei dem Treffen auch den Wildbestand in den Baumbergen. Kritisch gesehen wurde die vermehrte Nutzung des Landschaftsschutzgebietes durch Sporttreibende und Erholungssuchende abseits der Wege.

Zur pandemiebedingt ersten Versammlung seit dem Frühjahr 2019 kam der Hegering Nottuln-Havixbeck am Mittwochabend im Landgasthof Arning in Nottuln zusammen. Gleich doppelt geehrt wurde an diesem Abend der Havixbecker Hans-Heinrich Badengoth. Hegeringsleiter Karl Weckendorf zeichnete ihn für seine Verdienste um die „Rollende Waldschule“ und für 40-jährige Mitgliedschaft aus.

Rehwild-Bestand nimmt stetig zu

Der Hegeringsleiter gab zudem eine Übersicht über den Wildbestand in Form von Streckenzahlen. Die Menge der erlegten und verwerteten Wildtiere war 2020/2021 deutlich zurückgegangen, weil zeitweise bedingt durch die Corona-Pandemie keine Jagd ausgeübt werden konnte. Allerdings ist die Streckenentwicklung auch in der langjährigen Betrachtung rückläufig, hier bildet nur das Raubwild mit steigenden Zahlen eine Ausnahme, informiert der Hegering in einer Pressemitteilung zur Versammlung.

Besondere Sorgen bereitet Weckendorf die Entwicklung des Rehwild-Bestands. Dieser nähme stetig zu, auch das zeigten die Streckenzahlen. Damit steige die Zahl der Wildunfälle. Weckendorf zitierte eine Statistik des Kreises Coesfeld, wonach jeder dritte Unfall im Straßenverkehr ein Wildunfall sei.

Karl Weckendorf begrüßte die Mitglieder Hegerings Nottuln-Havixbeck zur ersten Hauptversammlung nach über zwei Jahren. Foto: Hegering

Hohe Rehwild-Bestände sieht auch die Forstbetriebsgemeinschaft Baumberge kritisch, die durch Franz Himker vertreten war. Er rief dazu auf, das Rehwild zu bejagen, damit die Wiederaufforstungen und die Naturverjüngungen in den Wäldern der Baumberge Chancen auf Wachstum haben.

Suche nach Rehkitzen per Drohne

Lebhaft diskutiert wurde der Einsatz von Drohnen zur Kitzrettung. Zu diesem Thema hatte Adrian Vogts ein Referat vorbereitet. Der Hegering ist seit Kurzem mit der neuesten Technik ausgerüstet. Bei der im kommenden Frühjahr anstehenden Mahd der Wiesen ließen sich gefährdete Kitze mit der Wärmebildtechnik finden und so vor dem Mähtod retten. Der Hegering hat die teure Technik größtenteils selbst finanziert und zusätzlich öffentliche Förderungen erhalten. Die Jäger wollen über den Winter Kontakt zu Landwirten und Lohnunternehmen aufnehmen, um im Frühjahr bestmöglich vorbereitet zu sein. Adrian Vogts sucht noch freiwillige Helfer, die die Einsätze unterstützen wollen. Kontaktdaten finden sich auf der Homepage des Hegerings.

Freizeitnutzung beeinträchtigt Wald und Wild

Sorgen bereitet den Hegerings-Mitgliedern die massive Nutzung des Landschaftsschutzgebietes der Baumberge vornehmlich durch Mountainbike-Fahrer. Nicht nur die historische Landwehr habe darunter zu leiden, sondern auch Wald und Wildtiere. Die Jäger äußerten Verständnis für die deutlich angestiegene Naturnutzung in Corona-Zeiten, bitten aber gleichzeitig darum, auf den Wegen zu bleiben. Da die klare Beschilderung bislang wenig gebracht habe, wollen die Jäger jetzt den Schulterschluss mit anderen Naturschutzverbänden suchen, um Sporttreibende und Erholungssuchende zurück auf die Wege zu bitten.

Turnusgemäß standen Wahlen zum stellvertretenden Hegeringleiter sowie zum Kassierer an. Thomas Knoll und Michael Bleister stellten sich jeweils zur Wiederwahl und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Abschließend kündigte Weckendorf die Bildung von Beiräten an, die den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützen sollen.