Dr. Andreas Wenning ist der neue König

Riesengroß war am Samstag um 16.55 Uhr der Jubel in Appelhülsen am Bürgerzentrum. Denn mit dem 149. Schuss holte Dr. Andreas Wenning den Adler von der Vogelstange und löste damit Patrik Schölling als König der Bürgerschützen ab. Zu seiner Königin erkor Wenning Ehefrau Birgitta.