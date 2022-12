Dr. Ring Ding imponiert

Eine stimmungsvolle Weihnachtssession des Vereins Blues in Nottuln mit zahlreichen Musikern und einem besonderen Gast erlebte das Publikum in der Alten Amtmannei. Richie Alexander, auch bekannt als Dr. Ring Ding, trat mit der Hausband auf.

Zahlreiche Musikfreunde erlebten in der Alten Amtmannei eine stimmungsvolle Weihnachtssession des Vereins „Blues in Nottuln“ mit zahlreichen Musikern und einem besonderen Gast: Richie Alexander aus Münster.

Zunächst bedankte sich der Verein aber bei den sechs Mitgliedern seiner Hausband, der Nottuln Blues Connection (NBC), für die monatlichen Sessions mit hochklassiger Unterhaltung und abwechslungsreichen Programmen. Matt Walsh (Saxofon, Mundharmonika, Gesang), Eric ten Thij (Gitarre), Huggy J. Borghardt (Piano, Gesang), Ronald Verspiek (Mundharmonika, Gesang), Sebastian Geng (Bass) und Mike Kossak (Schlagzeug, in Vertretung für Oscar Pals) lassen jeden Abend zu einem eindrucksvollen Erlebnis werden, berichtet der Blues in Nottuln in einer Pressemitteilung.

Unterschiedliche Facetten des Blues

Die Zuschauer wurden mit Schokoladen-Weihnachtsmännern für ihre Treue belohnt. Dann stand aber die musikalische Belohnung im Vordergrund: Neben den Musikern der NBC betraten neun weitere Musiker in verschiedenen Formationen die Bühne und stellten dem Publikum unterschiedliche Stile des Blues vor.

Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Richie Alexander, auch bekannt als Dr. Ring Ding, aus Münster zusammen mit der NBC. Das musikalische Schwergewicht imponierte als Sänger und Instrumentalist und überzeugte als Entertainer. Schnell brachte er die Alte Amtmannei zum Brodeln mit seiner überragenden bluesig, jazzigen Stimme und durch seine im Blues eher seltene Posaune, die er mal dezent begleitend, mal kraftvoll im Solo zum Einsatz brachte. Stilistisch wurde der Blues mit jazzigen und rockigen Komponenten angereichert und führte zu einem explosiven Gemisch, welches das Publikum zu Beifallsstürmen und einem nicht enden wollenden Schlussapplaus trieb.

Einmaliges Musikerlebnis

Musiker und Zuschauer waren sich an diesem Abend einig: Es hatte sich absolut gelohnt, diese begeisternde Veranstaltung einem Fußballspiel vorzuziehen. Die Alte Amtmannei war wieder einmal der Ort für ein einmaliges Musikerlebnis.

Daher freut sich Blues in Nottuln bereits auf seine nächsten Veranstaltungen an gleicher Stelle. Am 5. Januar um 19 Uhr findet die Neujahrssession statt und läutet bei freiem Eintritt die Saison 2023 ein. Am 15. Januar folgt bereits das erste Konzert: Die elf Musiker der „Soul Vibration“ aus den Niederlanden (Groningen) wollen das Publikum mit ihrer mitreißenden Soulmusik der 1960er- und 1970er-Jahre schnellstens zum Singen und Tanzen bringen. Tickets gibt es auf www.ticket-regional.de, bei der Tourist-Info der Gemeinde Nottuln sowie an der Abendkasse.