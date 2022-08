Drei Neue und eine Vierbeinerin

Seit Schuljahresbeginn wird Schulsozialarbeiterin Anna Britt von Matilda begleitet. Die Hündin soll für die Arbeit an der Liebfrauenschule ausgebildet werden und gewöhnt sich schon mal an die neue Umgebung.

Drei neue „nicht lehrende“ Mitarbeiter und tierische Verstärkung begrüßt die Liebfrauenschule zum Schuljahresbeginn in ihrem Team. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Philipp Lammering ist vielen Nottulnern bekannt, denn als Pastoralreferent betreute er bislang schon die Jugendarbeit in der Pfarrei St. Martin. Der Kirchengemeinde bleibt er – wie berichtet – mit einer halben Stelle erhalten. Darüber hinaus wird Lammering dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils am Vormittag als Schulseelsorger an der Sekundarschule tätig sein.

Auch Tobias Petrasch hat bereits Erfahrungen an der Liebfrauenschule gesammelt. Der ehemalige Schüler wechselt nun die Perspektive und lernt im Rahmen des einjährigen Bundesfreiwilligendienstes alle Arbeitsbereiche der Schule kennen. Zuvor hat der 19-Jährige eine dreijährige Ausbildung als Chemisch-Technischer Assistent am Hans-Böckler-Berufskolleg in Münster absolviert. Während seiner Zeit an der Liebfrauenschule will Tobias Petrasch auch herausfinden, ob ein Job als Chemielehrer das Richtige für seine Zukunft ist, heißt es in der Pressemitteilung.

Neu im Team der Liebfrauenschule sind (v.l.): Schulseelsorger Philipp Lammering, Student Luca Schedler, der sein Praxissemester an der Schule macht, und Bundesfreiwilligendienstler Tobias Petrasch. Foto: Daniela Smolka / Liebfrauenschule

Ein Praxissemester absolviert Luca Schedler im Rahmen seines Studiums der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Münster. Die Kinder- und Jugendarbeit ist das Steckenpferd des 27-jährigen Studenten. An der Sekundarschule möchte er neue Erfahrungen sammeln, um nach dem Abschluss seines Studiums fest im Kontext Schule zu arbeiten.

Und seit Schuljahresbeginn wird Anna Britt, die Schulsozialarbeiterin der Liebfrauenschule, von Matilda zur Arbeit begleitet. Die sechs Monate alte Mischlingshündin ist von Tierschützern aus Portugal geholt worden und hat seit Beginn der Sommerferien ein neues Zuhause bei Anna Britt gefunden.

Matilda soll Schulhund werden

Diese wird mit der braun-grauen Matilda eine sechs Monate lange Ausbildung zum Schulhund absolvieren. Bis es so weit ist, kommt Matilda mit zur Schule, um die neue Umgebung und viele neue Menschen kennenzulernen. Die Box im Büro von Frauchen Anna Britt hat Matilda schon akzeptiert, und zwischendurch erkunden die Beiden gemeinsam das Schulgelände.

Nach Abschluss der Schulhundausbildung wird Matilda unter anderem Projekte wie das Sozialtraining unterstützen und bei der Beratung von Schülerinnen und Schülern positive Kontakte fördern, schreibt die Schule abschließend.