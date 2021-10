Dritter Piks für mehr Normalität

Eine Booster-Impfung gegen Corona in der Caritas-Tagespflege? 22 Tagesgäste haben diese Möglichkeit am Freitag gerne genutzt. Leiterin Jolanthe Sielenkemper freute sich sehr über die rege Teilnahme: „Das ist ein großer Vertrauensbeweis.“

Agnes Deitert vom Baumberg war am Freitagmorgen der erste Impfgast in der Caritas-Tagespflege Nottuln. Sie erhielt von Dr. Hans Jürgen Schönhauser die dritte Impfung, die sogenannte Booster-Impfung gegen das Coronavirus. Tagespflegeleiterin Jolanthe Sielenkemper freute sich, dass insgesamt 22 Tagesgäste das Impfangebot nutzten. Hinzu kamen außerdem noch fünf weitere Drittimpfungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Dr. Hans Jürgen Schönhauser ist ein erfahrener Arzt. „Das ist nur einer kleiner Piks, weniger als ein Mückenstich“, erzählt er Agnes Deitert in einem Plauderton, als säße man gerade beim Kaffeeklatsch zusammen. Doch es geht nicht um Kaffee und Kuchen, sondern um die dritte Schutzimpfung, die sogenannte Booster-Impfung gegen das Coronavirus. Agnes Deitert vom Baumberg ist der erste Impfgast am Freitagmorgen in der Caritas-Tagespflege an der Martin-Luther-Straße.