DRK übernimmt Trägerschaft für neue Kita

Ein Träger für die geplante neue Vier-Gruppen-Kita auf der Gemeindewiese ist gefunden. Das Deutsche Rote Kreuz, in der Gemeinde eh schon stark engagiert, übernimmt auch diese Aufgabe.

Weil die Nachfrage ungebrochen hoch ist, wird die Gemeinde die beiden vorhandenen Kita-Module auf der Gemeindewiese wieder in Betrieb nehmen.Träger wird das DRK.

Das Deutsche Rote Kreuz baut sein Engagement im Kindertagesstätten-Bereich in der Gemeinde Nottuln weiter aus. „Das DRK hat mitgeteilt, die Trägerschaft über die neue Kita auf der Gemeindewiese an der St.-Amand-Montrond-Straße zu übernehmen“, teilte Beigeordnete Doris Block im Ausschuss für Bildung und Soziales mit. Wie berichtet, baut die Gemeinde eine neue Vier-Gruppen-Kita auf der Gemeindewiese, die nach Möglichkeit zum Kindergartenjahr 2022/23 in Betrieb gehen soll.

Dass weiterhin ein Mangel an Kita-Plätzen besteht, machen auch die Anmeldezahlen deutlich. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung wurden 54 Kinder mehr angemeldet als Plätze zur Verfügung stehen. Den Eltern der 54 Kinder wurde schriftlich eine Absage mitgeteilt, verbunden mit der Bitte, sich zu melden, wenn ein Platz dennoch benötigt werde. So blieben letztlich 36 unversorgte Kinder zurück. Die Gemeinde wird daher für das neue Kita-Jahr die beiden vorhandenen Kita-Module auf der Gemeindewiese wieder in Betrieb nehmen. Das DRK wird dort eine zwei Gruppen-Kita einrichten.