Duo bedrängt Frau beim Geldabheben

Unbekannte Täter bedrängten am Samstagvormittag (4. September) gegen 11.47 Uhr eine 79-jährige Frau aus Nottuln. Sie befand sich gerade an einem Bankautomaten einer Bank am Hanhoff, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach den Ermittlungen der Polizei wollte die ältere Nottulnerin Geld abheben, als von hinten eine männliche Person eingriff und eine Taste auf dem Display drückte. Daraufhin kam die Karte aus dem Automaten, welche die 79-Jährige reflexartig sofort an sich zog.

„Der Mann sprach sie daraufhin im gebrochenen Deutsch an und sagte immer wieder, dass der Automat defekt sei“, berichtet die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt trat eine weibliche Person von hinten an sie heran und hielt ihr einen Zettel oder ähnliches vor die Augen. Im Anschluss entfernten sich die Tatverdächtigen ohne Beute fußläufig und getrennt voneinander.

Der unbekannte Mann ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, 182 bis 186 cm groß, hat schwarze, kurze Haare und sprach gebrochen Deutsch. Die unbekannte Frau ist etwa 16 bis 20 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und hat braune Haare (zum Zopf gebunden).

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Dülmen entgegen,

0 25 94/79 30.