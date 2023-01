Durchschnittseinkommen um 10.000 Euro gestiegen

Das Durchschnittseinkommen der Nottulner Steuerzahler ist im Zeitraum 2010 bis 2018 um knapp 10 000 Euro angestiegen. Das geht aus einer neuen Übersicht des Landesbetriebs Information und Technik (Statistisches Landesamt) hervor. Danach betrug in 2018 das Durchschnittseinkommen in Nottuln genau 47 452 Euro. Die Gemeinde rangiert damit unter allen 396 NRW-Kommunen auf Platz 52 (2010: Platz 48).

Über das höchste Einkommen verfügten die Steuerpflichtigen in Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) mit durchschnittlich 69 577 Euro, das niedrigste Einkommen in NRW hatten die Steuerpflichtigen in Weeze (Kreis Kleve) mit durchschnittlich 31 063 Euro.

Mehr Steuerpflichtige

Nach Angaben von Information und Technik (Klammerangaben beziehen sich auf das Jahr 2010) lebten 2018 in der Gemeinde Nottuln 9684 Steuerpflichtige (9368), die ein Gesamteinkommen von 459 530 000 Euro (352 619 000 Euro) erzielten. Der Gesamtbetrag der Einkünfte je Steuerpflichtigen lag demnach bei 47 452 Euro (37 641 Euro). Sowohl 2018 als auch 2010 lag das Durchschnittseinkommen der Nottulner Bevölkerung deutlich über dem Kreisdurchschnitt von 45 704 Euro (35 518 Euro).

Die Statistik zeigt auch: In den Jahren von 2010 bis 2018 verzeichnet die Gemeinde mit einem Plus von 316 Steuerpflichtigen (3,4 Prozent) den geringsten Zuwachs an Steuerzahlern unter allen elf Kommunen im Kreis Coesfeld. Sowohl in absoluten Zahlen als auch prozentual läuft die Gemeinde der Entwicklung in den anderen Kommunen des Kreises deutlich hinterher. Den höchsten Zuwachs an Steuerpflichtigen von 2010 bis 2018 hatten Olfen (+ 13,9 Prozent), Rosendahl (+10,5 Prozent), Lüdinghausen (+10,2 Prozent) und Havixbeck (+ 8,9 Prozent).

Anteil an der Einkommensteuer wächst

Eine hohe Zahl an Steuerpflichtigen wirkt sich auch auf den kommunalen Haushalt aus. Über einen komplizierten Berechnungsschlüssel wird der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer ermittelt. Eine nicht unerhebliche Einnahmeposition für die Gemeinde Nottuln. Im Jahr 2010 konnte Nottuln 6,825 Millionen Euro als Einnahme aus dem Anteil an der Einkommensteuer buchen. Im Jahr 2018 waren es 10,992 Millionen Euro. Und für dieses Jahr sind bislang 13,449 Millionen Euro kalkuliert.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass zusammen veranlagte Ehegatten als ein Steuerpflichtiger gezählt werden. Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2018. Sie können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden frühestens nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden.