Ehrenamt ein starker Stützpfeiler

Das erfolgreiche Begegnungsfest der DJK Nottuln ist nur eines von vielen Beispielen, die zeigen, was das Ehrenamt in der aktuellen Flüchtlingssituation leistet.

In ihrer Heimat sterben Angehörige, Nachbarn und Freunde durch Bomben und Raketen, in Nottuln finden die Menschen aus der Ukraine und aus anderen Kriegs- und Krisengebieten einen sicheren Ort. Dass die Versorgung der Flüchtlinge mit Wohnraum, mit Schul- und Kitaplätzen und die Integration in den Alltag keine leichte Aufgabe ist, wurde am Mittwochabend deutlich, als sich der Ausschuss für Bildung und Soziales in einer außerplanmäßigen Sitzung mit der Flüchtlingssituation in der Gemeinde befasste.

Deutlich wurde dies unter anderem am Beispiel Schule. Während in den Grundschulen die Situation aufgrund einer derzeit noch geringen Anzahl von Kindern aus der Ukraine gut zu bewältigen ist (Marienschule: ein ukrainisches Kind; Astrid-Lindgren-Schule: sechs; St.-Martinus-Schule: acht), ist die Aufgabe für das Rupert-Neudeck-Gymnasium eine sehr viel größere. „Die Situation stellt uns vor eine große Herausforderung“, betonte Nicole Bedminster, stellvertretende Schulleiterin, im Ausschuss. Am Gymnasium befindet sich die Sprachförderklasse, die aktuell auf 33 Kinder und Jugendliche angewachsen ist (22 aus der Ukraine) und daher in zwei Gruppen aufgeteilt wurde. Die Schule würde sich über weitere Hilfe von Mitbürgern (Dolmetscher, Betreuung/Begleitung) sehr freuen. „Wir können jede Hilfe gebrauchen“, betonte Bedminster. Interessenten melden sich in der Schule (Telefon 0 25 02/9 44-0, E-Mail: verwaltung@rng-nottuln.de).

33 Kinder in der Sprachförderklasse des RNG

Auch die Versorgung mit Kita-Plätzen ist derzeit eine sehr herausfordernde Aufgabe. Trotz des beschlossenen Neubaus eines Sechs-Gruppen-Kindergartens auf der Gemeindewiese sind weitere Plätze notwendig. Durch Überbelegungen in sieben Kitas konnten 15 zusätzliche Plätze geschaffen werden, berichtete Beigeordnete Doris Block. Außerdem arbeitet die Gemeinde daran, das Appelhülsener Modell an der St.-Martinus-Schule in Nottuln anzuwenden. Dort sollen zwei Pavillons gebaut werden, die zunächst für Kita-Zwecke und später für die Offene Ganztagsschule genutzt werden.

Nach Angaben von Fachbereichsleiter Benedikt Gellenbeck sind bis Mittwoch 138 ukrainische Flüchtlinge bei der Gemeinde gemeldet. Die Wohnraumversorgung stelle eine große Herausforderung da. Erfreulicherweise gebe es rund 100 private Wohnangebote (von der einfachen Schlafstelle bis zur Wohnung), die aber mittlerweile zu 40 Prozent belegt seien. Aktuell hat die Gemeinde in den kommunalen Unterkünften 210 Menschen untergebracht, der Höchststand von 211 Personen im Jahr 2018 ist also nahezu erreicht.

Gemeindliche Unterkünfte so gut wie voll

Aufgrund einer zusätzlichen Unterkunft im Feuerwehrhaus Appelhülsen verfügt die Gemeinde derzeit noch über zwölf freie Wohnungen für maximal 52 Personen. Sollten diese Kapazitäten ausgeschöpft sein, stehen für die Gemeinde 18 Plätze in der Notunterkunft des Kreises Coesfeld in Seppenrade als Puffer bereit. „Spätestens wenn wir diese Plätze nutzen müssen, müssen wir auch über eine Notunterkunft entscheiden“, betonte Gellenbeck. Laut dem seinerzeit beschlossenen Konzept soll die Turnhalle am Niederstockumer Weg als Notunterkunft dienen. Dort sind noch umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgesehen, für die die Gemeinde Fördermittel erhalten hat. Diese Fördermittel sind bis Jahresende abzurechnen. Ob die Gemeinde die Fördermittel behalten kann, wenn sie wegen der Nutzung der Halle als Notunterkunft erst im nächsten Jahr die Arbeiten durchführen kann, wird gerade geklärt.

Einblicke in ihre Arbeit gaben ferner die gemeindlichen Sozialarbeiterinnen Elisabeth Krampe und Lisa Schoppen. Das Andocken an das Alltagsleben erfordere viel Beratung. „Auch müssen viele Traumata aufgearbeitet werden“, schilderte Elisabeth Krampe.

Auch in dieser Flüchtlingssituation ist das Ehrenamt ein starker Stützpfeiler. Ehrenamtskoordinatorin Vanessa Kalkhoff betonte: „Es ist wirklich beeindruckend, was im Ehrenamt geleistet wird.“ Sie verwies unter anderem auf die Aktivitäten des Vereins „Nottuln & Friends“, auf Sprachkurse der „Initiative Deutschstunde“, auf Aktivitäten wie das Begegnungsfest der DJK Nottuln. In Appelhülsen, so wurde bekannt, hat der SV Arminia ohne zu zögern angeboten, Flüchtlingskinder in den Sportbetrieb zu inte­grieren. Und die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule, um ein weiteres Beispiel zu nennen, planen einen Sport- und Begegnungsnachmittag mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien.