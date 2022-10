Ehrenamtlich nicht zu bewältigen

Alter Kindergarten wechselt in die Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes

Nottuln

Den Alten Kindergarten am Kastanienplatz hat der DRK-Ortsverband mit viel Herzblut betrieben. Doch nun fehlen Ehrenamtler, die die Arbeit machen. Deshalb geht die Zwei-Gruppen-Kita in dem alten Fachwerkhaus mitten im Ort nun in die Trägerschaft des Kreisverbandes über.