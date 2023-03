Eichhörnchen Fridolinchen fliegen die Herzen zu

Im Freundes- und Bekanntenkreis von Hannelore und Lothar Rombach hat Fridolinchen schon Berühmtheit erlangt. Das Interesse ist wirklich groß. Denn Fridolinchen ist ein putzmunteres europäisches Eichhörnchen. Und der kleine Fratz ist ein echter Sympathieträger: spitze Öhrchen, ein flauschiges rotbraunes Fell – einfach süß.

Ein echter Sympathieträger

Hannelore Rombach kann das Eichhörnchen jeden Tag aus allernächster Nähe beobachten, denn es hat sich eine Außenfensterbank im Obergeschoss des Rombach-Hauses in der Flurstraße zur Heimstatt auserkoren. Vor circa acht bis zehn Wochen fing das unerwartete Treiben an. „Zuerst habe ich gedacht, eine Taube will auf der Fensterbank ein Nest bauen“, kann sich die Nottulnerin noch gut erinnern. Doch dann entdeckte sie das Eichhörnchen und beobachtete von da an täglich, wie das Tier einen großen Kogel, also ein Nest, eine Behausung baute. Dafür sammelte Fridolinchen, wie Hannelore Rombach den kleinen Gast getauft hat, sogar bunte Wollfäden.

Fridolinchen agiert putzmunter auf der Fensterbank des Rombach-Hauses. Foto: Hannelore Rombach

Mittlerweile ist Fridolinchen fest im Tagesablauf integriert. Immer mal wieder zwischendurch schaut die Nottulnerin dem kleinen Kerl bei seinem Treiben zu, macht Fotos und Videoaufnahmen. Die verschickt sie dann im Freundes- und Bekanntenkreis und erntet dafür viel Zuspruch. Die Neugierde ist geweckt. Wird es vielleicht irgendwann Nachwuchs bei Fridolinchen geben? Hannelore Rombach und ihr Mann Lothar hätten nichts dagegen.