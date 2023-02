Ein Amt mit viel Verantwortung

Max Petermann, Gianna Rottmann, Constantin Frie und Leonie Glanemann (v.l.) kümmern sich am Rupert-Neudeck-Gymnasium um alles, was ihren Mitschülern am Herzen liegt.

Was machen Schülerinnen und Schüler eigentlich, wenn sie sich Veränderungen wünschen? Wenn sie mitbestimmen möchten und auf Probleme aufmerksam machen wollen, die Lehrer womöglich nicht mitbekommen? Am Rupert-Neudeck-Gymnasium (RNG) finden sie sich in der Schülervertretung (SV) zusammen. Max Petermann, Constantin Frie, Gianna Rottmann, Mara Bäumer und Leonie Glanemann bilden das Schülersprecherteam und sind sich in einem Punkt einig: Sie alle sind dabei, um „wirklich etwas zu verändern“.