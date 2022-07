Ein Blick hinter die Kulissen

Der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung lädt wieder zu einem Sommerfest am Tierheim Lette ein. Es findet am 10. Juli. Die Besucher dürfen sich auf viele Angebote freuen.

Das Tierheim in Lette öffnet am Sonntag seine Türen für alle Besucher.

Wer noch ein schönes Ziel für den Ferienkalender sucht, für den hat das Tierheim in Lette einen Vorschlag: das eigene Sommerfest, das nach zwei Jahren Zwangspause wieder stattfinden kann. Dabei kommen alle Familienmitglieder auf ihre Kosten, verspricht der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung, der das Tierheim betreibt.

Das Sommerfest findet am kommenden Sonntag (10. Juli) von 13 bis 17 Uhr statt. Dann wird vor Ort mit Tierfreunden bei Kuchen und anderen Leckereien geplauscht. Der Festausschuss, zuständig für die Organisation, sei trotz der langen Pause nicht aus der Übung gekommen, sodass die Vorbereitungen nun wie am Schnürchen liefen, schreibt das Tierheim.

Auf der Wiese hinter der Einrichtung werde es eine Vorstellungsrunde einiger Tierheimhunde geben. Ein Infostand gibt zudem Auskunft über den Baufortschritt am neuen Tierheim (die WN berichtete). Die eigene „Veganerie“ serviert zudem Linsencurry. Und bei den Führungen können Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Tierheims werfen. Zudem stellen sich auch noch weitere Vereine vor. Der Kreativstand bietet praktische Mitbringsel an und die Tombola „lockt wie immer mit tollen Preisen“, heißt es in der Ankündigung.

Außerdem falle der Startschuss für die Spendenaktion „Gut bedacht und mitgemacht“, bei der mit einer 50-Euro-Spende die Realisierung von einem Quadratmeter Dach des neuen Tierheims unterstützen werden kann. Die Adresse des Tierheims in Lette lautet Stripperhook 51a.