„Ein erfreuliches Ergebnis“

Ferienzeit ist Reisezeit. Und wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, ist häufig lange unterwegs und hat viel dabei. Damit alle Urlauber sicher ans Ziel kommen, führt die Polizei landesweit Reiseverkehrskontrollen durch, auch in Nottuln.

Wenn es offensichtlich ist, dass ein Fahrzeug in den Urlaub unterwegs ist, dann schauen Verkehrsleiter Reinhard Diettrich und seine Kollegen genauer hin. Als Teil einer landesweiten Kampagne führte der Verkehrsdienst am Samstag eine Ferienreisekontrolle an der B525 und am Industriegebiet Beisenbusch durch.

Diese Kontrollaktionen finden einmal zu Beginn, einmal während und einmal gegen Ende der Sommerferien statt, „immer dann, wenn viele Urlauber zu erwarten sind“. Im Fokus der Kontrolle stehen Wohnmobile und Pkw mit Wohnwagen, erklärt Diettrich. Aber auch wenn Fahrzeuge offensichtlich stark beladen sind, wenn zum Beispiel ein voller Fahrradträger installiert ist, fordern die Beamten zum Anhalten auf.

Fahrzeuge und Fahrer im Blick

Ihr Prüffahrzeug steht hinter dem Parkplatz des Raiffeisenmarktes am Beisenbusch. Hier nutzen die Beamten die Fahrzeugwaage des Marktes, wenn der Verdacht besteht, ein Fahrzeug könnte überladen sein. Außerdem wird überprüft, ob Ladung und Passagiere ausreichend gesichert sind. Im näheren Umfeld sind zusätzlich zwei Streifenwagen unterwegs und führen kleinere Kontrollen durch.

„Wir verbinden dabei das Repressive mit dem Präventiven“, erklärt Diettrich, „das ist uns immer ein Anliegen.“ Denn bei der Aktion werden nicht nur die Fahrzeuge kontrolliert, sondern auch die Fahrer über sicheres Verhalten im Reiseverkehr informiert. „Wir schauen auch, ob die Menschen noch fahrtüchtig sind und ob alle genug getrunken haben.“ Ein Faktor, den es bei langen Autofahren und hohen Temperaturen nicht zu unterschätzen gilt. Für alle Fälle haben die Beamten Wasserflaschen für die Autofahrer im Gepäck.

Reisende haben weite Strecken hinter sich

„Wir haben schon um 9.30 Uhr angefangen“, erklärt Diettrich, der bis zum Ende der Aktion am Nachmittag dabei ist. Die Polizisten begegnen in dieser Zeit völlig unterschiedlichen Reisegruppen. Ein Urlauber ist ihnen besonders in Erinnerung geblieben: Er kam aus Dänemark und war mit dem Auto in Richtung Spanien unterwegs.

„Am Ende werden die Ergebnisse zusammengeführt. Dann gucken wir auch, was wir beim nächsten Mal besser machen können“, erklärt Diettrich. Doch nach Abschluss dieser Kontrollaktion ist er zufrieden. 32 Fahrzeuge haben er und seine Kollegen inspiziert. „Es war wenig Verkehr, wir haben genommen was geht.“

Fokus auf Prävention gelegt

Drei Fahrzeuge haben die Polizisten auf die Waage gestellt. „Das war aber noch im grenzwertigen Bereich“, sagt Diettrich. Zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung und einen gegen die Sicherung von Kindern – ein Kind, das nicht angeschnallt war – haben sie festgestellt. Überwiegend konnten sie sich auf die Prävention konzentrieren, mit den Reisenden ins Gespräch kommen und sie aufklären. „Insgesamt ein erfreuliches Ergebnis“, fasst Diettrich den Tag zusammen.