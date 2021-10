Ein Euro pro Zentimeter

Erfolgreiche Projekte dürfen gerne nachgeahmt werden. Nach der viel beachteten Premiere eines „Weihnachtsmarktes im Schaufenster“ im vergangenen Corona-Advent folgt nun ein herbstlicher „Büchermarkt im Schaufenster“, der am 5. und 6. November (Freitag und Samstag) stattfinden wird. Das Einrichtungshaus Ahlers an der Appelhülsener Straße stellt dafür seine Schaufensterfront zur Verfügung.

Veranstaltet wird der Büchermarkt von den Zehntklässlern der Liebfrauenschule und deren Eltern. Mit dem Erlös aus dem Bücherverkauf sollen die Veranstaltungen zur Schulentlassung im kommenden Jahr finanziert werden.

Bücher und Bewirtung

Die Einschränkungen der Corona-Pandemie treffen auch die Schülerinnen und Schüler. Die Möglichkeiten, durch verschiedene Hilfsjobs Geld für die Veranstaltungen zum Schulabschluss einzusammeln, sind eingeschränkt. „Von Elternseite kam daher der Vorschlag eines Büchermarktes im Schaufenster. Diesen Vorschlag haben wir gerne aufgegriffen“, heißt es von Seiten des Einrichtungshauses Ahlers.

Der Termin 5. und 6. November ist bewusst gewählt, denn eigentlich würde dann der Nottulner Martinimarkt stattfinden. Auch im Einrichtungshaus Ahlers liefen schon viele Vorbereitungen für dieses Wochenende, als dann die Absage der Gemeinde kam. Der Büchermarkt im Schaufenster könne zwar nicht den Martinimarkt ersetzen, aber vielleicht sei er für den ein oder anderen Nottulner ein Angebot, sich zu treffen, zumal die Schüler vor dem Geschäft Ahlers für eine Bewirtung sorgen werden (Heiß- und Kaltgetränke, Würstchen vom Grill).

Tausendfacher Lesestoff

Mehr als 1000 Bücher der unterschiedlichsten Art, angefangen von Kinder- und Jugendbüchern über Sachbücher wie Back- und Kochbücher bis hin zu Romanen verschiedener Literaturgattungen werden an den zwei Tagen in den Schaufenstern präsentiert und zum Kauf angeboten. An beiden Tagen findet der Büchermarkt jeweils von 17 bis 21 Uhr statt, parallel ist auch das Einrichtungshaus Ahlers komplett geöffnet. Der Preis für die Bücher beträgt 1 Euro je Zentimeter.

Alle Einnahmen aus Buchverkauf und Bewirtung kommen zur Gänze dem Abschlussjahrgang der Liebfrauenschule zugute.