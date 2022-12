„Ein ganz besonderes Erlebnis“

Rund 170 Zuschauer konnte Ulla Wolanewitz, Vorsitzende von Kunst & Kultur Nottuln, begrüßen, als das Theater ex libris zu einem Live-Hörspiel die Bühne betrat. Der Abend stand unter dem Titel „Stille Nacht, Sherlock wacht“.

Theater ex libris lässt Holms und Watson Weihnachten ermitteln

Mit großem Beifall dankte das Publikum dem Theater ex libris für die weihnachtliche Hörspiel-Lesung „Stille Nacht, Sherlock wacht“.

Weihnachtliche Hochspannung mit Consulting Detective Sherlock Holmes und seinem „Studenten“ Dr. Watson in der Tischlerei der Polsterwerkstätten Ahlers: Zwei Geschichten des Holmes-Erfinders Sir Arthur Conan Doyle verwob das Theater ex libris zu einem Live-Hörspiel, das das Ensemble um Schauspieler Christoph Tiemann am Sonntagnachmittag auf Einladung von Kunst & Kultur Nottuln auf die Bühne brachte.