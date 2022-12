Ein Geschenk für die Eltern

In gut einer Woche wird das Endergebnis zu bestaunen sein. Doch schon jetzt ist das, was sich gerade im Foyer des St.-Bonifatius-Kindergartens entwickelt, ein echter Hingucker. 73 Kinder basteln an einer lebensgroßen Krippe. Die Idee dazu stammt aus dem Nachbarort.

Als Weihnachtsgeschenk an ihre Eltern basteln die Jungen und Mädchen der Kita St. Bonifatius gemeinsam an einer Weihnachtskrippe mit großen Figuren. Alle Kinder sind mit großem Spaß dabei.

Gäbe es den Weihnachtsmann, würde er mit Wohlwollen vom Nordpol nach Schapdetten blicken. Denn dort im Foyer des St.-Bonifatius-Kindergartens hat sich eine ganz besondere Weihnachtswerkstatt entwickelt, in der die Jungen und Mädchen elfenfleißig an einem ganz speziellen Geschenk arbeiten. „Unsere Kinder erstellen eine Weihnachtskrippe mit fast lebensgroßen Figuren als Gemeinschaftsgeschenk an die Eltern“, erzählt Kita-Leiterin Andrea Peper-Kewitz. Ein Projekt, das zum ersten Mal in der Schapdettener Kita durchgeführt wird und dort sowohl die Kinder als auch das ganze Kita-Team begeistert.