Ein großes Einvernehmen

Auch die Nottulner Schulen beteiligen sich an den Sparmaßnahmen, die in diesem Winter angesichts der Energiekrise notwendig sein werden. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Beigeordnete Doris Block hatten die Schulleitungen zu einem Gespräch eingeladen, um über mögliche Ansätze zu sprechen. „Ich bin sehr froh über die hilfreichen Vorschläge aus der Runde und das große Einvernehmen, mit dem wir Maßnahmen beschlossen haben“, betont Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes in einer Pressemitteilung.

Gleich zu Beginn des Gespräches war klar, dass auch die Schulen ihren Beitrag zum Energiesparen leisten wollen. Eine Herausforderung – denn einerseits gilt es, den Verbrauch von Gas und Strom zu reduzieren, andererseits muss gutes Lernen weiterhin möglich bleiben. „Uns ist es wichtig, den Kindern trotz allem den Schulalltag so angenehm wie möglich zu machen“, unterstreicht Beigeordnete Doris Block.

In den kommenden Wochen wird in den Schulen nun verstärkt darauf geachtet, dass das Licht nicht unnötig eingeschaltet ist und das Tageslicht genutzt wird, wo immer es geht. Auch die Smartboards in den Klassenräumen werden nach Unterrichtsschluss ausgeschaltet und nicht im Standby-Modus belassen. Die Gemeindeverwaltung sagte zu, bereits geplante Projekte zur LED-Umrüstung der Beleuchtung in den Schulen vorzuziehen und kurzfristig umzusetzen, heißt es weiter.

Entschieden wurde außerdem, dass die Raumtemperatur moderat gesenkt wird. Die Schüler- und Lehrerschaft nimmt verstärkt in den Blick, dass Türen und Fenster in den Pausen und nach Unterrichtsschluss geschlossen bleiben. An den Umgang mit niedrigen Raumtemperaturen seien die Schülerinnen und Schüler durch das regelmäßige Stoßlüften in der Corona-Pandemie bereits gewöhnt, waren sich die Schulleitungen einig.

„Corona-Lüften“ und Energiesparen

Hier zeigt sich aber auch, vor welcher Herausforderung die Verantwortlichen stehen: Der bevorstehende nächste Corona-Winter erfordert, dass das Thema „Richtiges Lüften“ trotz Energiesparmaßnahmen auf der Tagesordnung bleibt.