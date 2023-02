Moralische Werte werden sichtbar

Seit einem Jahr treffen sich Männer und Frauen aus der Gemeinde regelmäßig freitags zum Friedensgedenken. Mit so viel Ausdauer haben die Initiatoren Dr. Dietmar Thönnes, Norbert Caßens, Regine Vogtmann und Robert Hülsbusch nicht gerechnet. Wie geht es weiter?

Seit einem Jahr kommen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde jeden Freitag im Ortskern zusammen und setzen ein Zeichen für den Frieden. So viele Menschen wie auf diesem Foto aus der Anfangszeit kommen aber nicht mehr.

Als vor einem Jahr am Donnerstagmorgen im Besprechungszimmer des Pastorats am Kirchplatz Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, Pfarrerin Regine Vogtmann, Robert Hülsbusch für die Friedensinitiative und Hausherr Pfarrdechant Norbert Caßens zusammenkommen, sitzt allen noch der Schock in den Gliedern. Der Schock über den neuerlichen Angriff Russlands auf die Ukraine. Wie darauf reagieren?