Ein lebenswertes Wohnquartier

Nottuln

Im neuen Baugebiet am Niederstockumer Weg soll ein Mix verschiedener Wohntypen entstehen wie Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser in zweigeschossiger sowie Mehrfamilienhäuser in dreigeschossiger Ausführung. Je nach Planungsvariante werden 170 bis 220 Wohneinheiten geschaffen, davon 30 Prozent öffentlich geförderter Wohnraum.

Von Iris Bergmannund