Ein leidenschaftlicher Reporter

Im Alter von 83 Jahren ist der in den Baumbergen und darüber hinaus vielen Leserinnen und Lesern bekannte Journalist Dieter Klein gestorben. Am 12. August hat ihn der Krebs nach jahrelangem Kampf besiegt.

Der vielen Menschen in den Baumbergen bekannte Journalist Dieter Klein starb am 12. August im Alter von 83 Jahren.

Dieter Klein liebte seinen Beruf über alles und war dankbar, dass er ihn so viele Jahre bis ins hohe Alter ausüben konnte. Nun hat ihn der Krebs nach jahrelangem Kampf besiegt. Im Alter von 83 Jahren ist der in den Baumbergen und darüber hinaus vielen Leserinnen und Lesern bekannte Journalist gestorben. Der Tod ereilte Dieter Klein am 12. August. Seine Beisetzung fand auf seinen eigenen Wunsch hin im engsten Kreis in dieser Woche statt. Und gemäß einem Versprechen ihm gegenüber erscheint auch dieser Nachruf erst nach seiner Beisetzung.