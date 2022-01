Ein Markt gegen die Armut

Der Bittbrief vom 26. Januar 1622 an die Regierung in Münster

Nottuln

Ein Bittbrief vom 26. Januar 1622 gibt einen Hinweis auf die Anfänge des Nottulner Martinimarktes. 400 Jahre ist es her, dass daraufhin der Markt durch die Regierung in Münster bewilligt wurde. Ein guter Grund auf die Historie diese Traditionsveranstaltung, die so eng mit Nottuln verbunden ist, zu blicken.

Von Iris Bergmann