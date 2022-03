Ein Mobilitätskonzept für die ganze Gemeinde

Es geht um eines der großen Zukunftsprojekte der Gemeinde: Wie gelingt klimafreundliche Mobilität vor Ort? Die Arbeit an dem Konzept hat begonnen.

Zur Auftaktbesprechung für das Mobilitätskonzept trafen sich (v.l.): Klimaschutzbeauftragte Martina Marquardt-Wißmann, Olav Hunting (energielenker projects), Mobilitätsmanager Ian Bartlett, Fachbereichsleiterin Julia Breuksch und Niclas Töns (energielenker projects). Das Fotoshooting an der Carsharing-Station am Schlaundenkmal passt, denn auch Carsharing spielt beim Mobilitätskonzept eine Rolle.

Der alte Sitzungssaal des Gemeinderates in der von Ascheberg­schen Kurie verströmt festliches Flair, dennoch ist der Einstieg in eines der wichtigen Zukunftsprojekte der Gemeinde eine ganz prosaische Arbeitsgruppensitzung. In dieser Woche haben sich von der Gemeindeverwaltung Mobilitätsmanager Ian Bartlett, Fachbereichsleiterin Julia Breuksch und Klimaschutzbeauftragte Martina Marquardt-Wißmann mit Niclas Töns und Olav Hunting vom Planungsbüro „energielenker projects“ (Greven) getroffen und die Weichen für die Erarbeitung eines neuen Mobilitätskonzeptes gestellt. Bei diesem vom Rat beschlossenen Projekt geht es vor allem darum, den Weg für eine klimafreundliche Mobilität zu bereiten.

Die Arbeiten an diesem Konzept sollten eigentlich schon im vergangenen Jahr starten, doch das seinerzeit von der Gemeinde beauftragte Planungsbüro gab den Auftrag mangels Kapazitäten wieder zurück (wir berichteten). Nun wird das Planungsbüro energielenker projects die Gemeinde in eine klimafreundliche Mobilität begleiten.

Bürger werden beteiligt

Mobilitätsmanager Ian Bartlett ist überzeugt, dass die Arbeit gemeinsam gut gelingen wird. Das Büro ist der Gemeinde unter anderem durch die Mitarbeit von Energieberater Reiner Tippkötter beim Zertifizierungsprozess für den European Energie Award und aufgrund der Arbeit an der Strategie „Klimaneutrales Nottuln 2030“ bestens bekannt.

Nach Angaben von Niclas Töns, Projektleitung Mobilität und Verkehr, und Olav Hunting, Projektleitung Mobilitätskonzepte, verfügt das Planungsbüro über vielfältige Erfahrungen. Bislang seien rund 50 Mobilitätskonzepte sowohl für kleinere Kommunen wie zum Beispiel Ascheberg als auch für größere Städte wie beispielsweise Overath erarbeitet worden. Beide gehen von einer einjährigen Arbeit am Nottulner Konzept aus.

Diesen Zeitraum hält auch Ian Bartlett für realistisch. Ganz wichtig ist ihm die Botschaft an die Bevölkerung: „Es geht um ein Mobilitätskonzept für die ganze Gemeinde, für Appelhülsen, Darup, Nottuln und Schapdetten.“ Und genauso wichtig ist ihm: „Die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger ist ausdrücklich erwünscht.“

Diese Bürgerbeteiligung soll unter anderem durch eine Befragung der Bevölkerung sichergestellt werden. Für den Monat Mai plant das Projektteam eine öffentliche Auftaktveranstaltung zum Thema „Klimafreundliche Mobilität“.