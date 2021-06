Ein Nottuln-Sticker für die Zugspitze

Mit seinem Vater will Felix Henscheid in den Sommerferien auf die Zugspitze wandern. Im Gepäck hat der Neunjährige dann einen Aufkleber der Gemeinde Nottuln, den er am Gipfelkreuz ankleben möchte.

Sportlich, sportlich: In Windeseile hat Felix Henscheid die Mauer am Nonnenbach vor dem Rathaus erklommen und setzt sich in Position. Dann knipst der Neunjährige sein schönstes Kameralächeln an und schon ist das Bild, auf dem Felix zusammen mit seinem Vater Tobias Henscheid und Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes zu sehen ist, im Kasten.

Sticker mit Nottulns Wappen

Der St.-Martinus-Grundschüler, der ab dem kommenden Schuljahr das Nottulner Gymnasium besuchen wird, hatte einen besonderen Anlass, um dem Rathaus einen Besuch abzustatten. Er hat sich Aufkleber mit dem Wappen der Stiftsgemeinde gewünscht, die er gerne am Gipfelkreuz der fast 3000 Meter hohen Zugspitze anbringen möchte.

„Ich weiß, dass Wanderer solche Sticker dort ankleben, um zu zeigen, dass sie dort waren“, sagte Felix, der im Schulunterricht viel über die Zugspitze erfahren hat, „und das möchte ich in ein paar Tagen auch machen.“

Brief an den Bürgermeister

Über seinen Plan informierte Felix Henscheid den Bürgermeister per Brief. Handschriftlich und mit einem Füller geschrieben. Und auch das Briefeschreiben war Teil des Schulunterrichts: „Das Thema hatten wir gerade durchgenommen, und anstatt nur so einen Brief zu schreiben, habe ich mir überlegt, einen echten Brief an den Bürgermeister zu schicken“, erklärte Felix Henscheid.

Dieses Schriftstück erreichte den Verwaltungschef vor einigen Tagen und Thönnes erfüllte den Wunsch des Jungen mit großem Vergnügen: „Eine solche Aktion unterstütze ich sehr gerne“, sagte Dr. Thönnes, der Felix die beiden Aufkleber überreichte, „es ist schön zu wissen, dass demnächst auf Deutschlands höchstem Berg ein Wappen der Gemeinde Nottuln zu sehen ist.“

Felix Henscheid und sein Vater reisen am kommenden Freitag – direkt nach Schulschluss – nach Garmisch-Partenkirchen, um von dort aus die Zugspitze zu besuchen. Sie fahren aber nicht bequem mit der Bergbahn hinauf, sondern sie werden den ganzen Weg nach oben laufen.

Hinauf aus Deutschlands höchsten Berg

Gut fünf Tage sind sie die beiden vor Ort, und haben dabei vier Übernachtungen eingeplant. Ihre Wanderung auf den mit 2962 Metern höchsten Berg Deutschlands haben sie in zwei Etappen von einmal 19 Kilometern und einmal fünf Kilometern Länge eingeteilt. Dabei müssen sie gut 2000 Höhenmeter überwinden. Ein Spaziergang wird das nicht – das wissen beide.

„Aber es ist auch kein hochalpiner Klettersteig dabei“, hat Tobias Henscheid einen Wanderweg ausgesucht, der dem Können der beiden Nottulner gut entspricht. Felix hat zu Hause schon viel dafür trainiert. Zusammen mit seinem Vater hat er Wanderungen unternommen, zum Beispiel nach Coesfeld und Billerbeck und zurück.

Talfahrt mit der Zugspitzbahn

Für den Weg von der Zugspitze zurück nach Garmisch gönnen sie sich dann doch die Fahrt mit der Zugspitzbahn: „Den Rückweg zu Fuß ersparen wir uns“, verspricht Tobias Henscheid, denn schließlich müssen ja beide recht schwere Rucksäcke mit Proviant, Wechselsachen und Schlafsäcken tragen. Felix fühlt sich auf jeden Fall gerüstet und freut sich auf das Abenteuer Zugspitzen-Bezwingung.