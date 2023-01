Ein perfekter Abend mit viel Esprit

Was für ein Konzert! „Soulvibration“ hat in Nottuln viele neue Fans dazugewonnen. Da kann man „Blues in Nottuln“ nur danken für diesen von der ersten bis zur letzten Minute groovenden Musikgenuss.

Besser kann man wohl nicht in das neue Blues-Jahr starten als mit einem ausverkauften Konzert. Stilistisch ist der Verein „Blues in Nottuln“ nicht festgelegt. Bei den Konzerten in der Alten Amtmannei gibt es nicht nur Musik von den Baumwollfeldern des Mississippi-Deltas. Es darf auch wie am Samstag ein unter die Haut und in die Beine gehender Abend mit bestens präsentiertem Soul sein.