„Ein Renommierprojekt“

Die Firma Agravis kann ihr neues Logistikzen­trum am Beisenbusch in Nottuln errichten. In drei geheimen Abstimmungen fasste der Rat am Dienstagabend mit jeweils 18:12 Stimmen die notwendigen Beschlüsse. CDU, FDP und Bürgermeister stimmten für das Vorhaben, Grüne, SPD, UBG und Klimaliste dagegen. Formal ging es um zwei Bebauungspläne sowie um die Änderung des Flächennutzungsplanes. Nach diesem positiven Ratsvotum will Agravis schon im zweiten Quartal nächsten Jahres mit den Bauarbeiten starten.

Sowohl in der Ratssitzung als auch in der zweistündigen Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen zuvor war erkennbar, dass sich die bekannten Positionen der Parteien zum Projekt nicht verändert hatten. Im Ausschuss sprach Holger Zbick (SPD) unter anderem das Abstandsgutachten zum Gefahrstofflager an und kritisierte, dass der Gutachter unter zwei möglichen Sicherheitsabständen den geringeren Abstand (480 Meter) gewählt hatte. Danach sind publikumsintensive Nutzungen wie zum Beispiel McDonalds und Fitnesscenter außerhalb des Mindestabstandsbereiches.

Unterschiedliche Positionen unverändert

Endgültig geklärt wird dieser Aspekt aber nicht im Bebauungsplanverfahren, sondern in einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, das Agravis bereits beantragt hat. Nach Aussage von Carsten Lang (Planungsbüro Wolters Partner) wird die Bezirksregierung diesen Aspekt prüfen. Sollte sie zu einer anderen Einschätzung kommen, könnte zum Beispiel die Größe des Gefahrstofflagers reduziert oder könnten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vereinbart werden. Das verhindere aber das Vorhaben als solches nicht.

„Unsere Erwartungen haben sich nicht erfüllt“, fasste Paul Bergmann (Grüne) das ablehnende Resümee der Grünen zusammen. Er führte eine ganze Reihe von Kritikpunkten an, unter anderem die Versiegelung von wertvollem Ackerland oder auch die fehlende Dachbegrünung unter der Photovoltaikanlage. Die Gemeinde bekomme Pflaster auf Wunden, die sie ohne Agravis nicht hätte, bewertete er die Vereinbarungen.

Für die Entscheidung über das Agravis-Projekt im Rat war geheime Wahl beantragt worden. Manfred Gausebeck (SPD) und Marco Upmann zählten die Stimmen aus. Foto: Ludger Warnke

„Wir sehen keine Vorteile für Nottuln“, mahnte Waldemar Bogus (UBG). Auch er kritisierte zum Beispiel die Flächenversiegelung und die Vereinbarung zu den Ökopunkten mit Ausgleichsmaßnahmen außerhalb der Gemeinde.

Mehrere Kritikpunkte führte auch Holger Zbick (SPD) an. Unter anderem betonte er: „Wir glauben nicht an nennenswerte Geldzuflüsse für die Gemeinde.“

Die Replik von Helmut Walter (FDP): „Glauben ist keine überzeugende Argumentation.“ Es gebe klare Zusagen, die im städtebaulichen Vertrag zwischen Gemeinde und Agravis geregelt seien. Walter sprach von einem Renommierprojekt, das die Gemeinde eindeutig weiterbringe.

Arnd Rutenbeck (CDU) wies auf die Vorteile für die Gemeinde hin und nannte als Stichpunkte die Verlagerung des P-&-R-Platzes, den Kreuzungsausbau, die Steuereinnahmen, die zusätzlichen Gewerbeflächen und auch die Vereinbarungen zum Hochwasserschutz. „Für uns überwiegen diese Dinge, deshalb sagen wir Ja zu dem Projekt.“ Ausdrücklich dankte Rutenbeck dem Bürgermeister für sein Verhandlungsgeschick. Mit 7:5 Stimmen fasste der Ausschuss die notwendigen Beschlussempfehlungen zugunsten des Projektes.

Scharfe Auseinandersetzung im Rat

Im Gemeinderat später kam es zu einem Disput zwischen Wolfgang Danziger (SPD) und Arnd Rutenbeck (CDU). Danziger verlas eine kritische, ablehnende Stellungnahme der SPD (wir berichteten bereits ausführlich) als Protokollerklärung. Diese Aussagen wertete Arnd Rutenbeck als Täuschung der Bürger.

Stefan Hofacker (Klimaliste) erhielt Gelegenheit, dem Bürgermeister eine Liste mit 556 Unterschriften gegen das Projekt zu überreichen und seine ablehnende Haltung zu verdeutlichen, am Abstimmungsverhalten änderte das aber nichts mehr.