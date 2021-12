„Ein so schöner Ort“

Die Autoren Jürgen und Karin Gerhard haben einen Bildband über Nottuln mit 304 Seiten und rund 380 Fotografien erstellt. Sie leben seit rund 35 Jahren in Nottuln: „Ja, wir sind zu richtigen Nottulnern geworden und fühlen uns hier einfach wohl“, erzählen sie. Dazu beigetragen hätten der wundervolle historische Ortskern, das Naturschutz- und Naherholungsgebiet Nonnenbachtal/Baumberge, die hervorragende Infrastruktur und natürlich die hier wohnenden Menschen. „Es ist ein Glück und Privileg, in einem so schönen Ort wie diesem, mitten im Grünen wohnen zu dürfen“, sind sie sich einig.

Für den Bildband mit seinem vielen abwechslungsreichen Fotografien konnte Jürgen Gerhard auf sein in den vergangenen 40 Jahren stark angewachsenes Fotoarchiv zurückgreifen. Und was noch fehlte, wurde in zwei Jahren nachgeholt, so lange dauerte die Arbeit am Buch.

Nottuln und alle Ortsteile sind vertreten

„Ganz wichtig war für uns, nicht nur das Kerngebiet Nottuln zu behandeln, sondern auch den dazugehörigen Dörfern Schapdetten, Appelhülsen und Darup jeweils einen Platz in unserem Bildband zu geben und eigene Kapitel zu widmen. Schließlich sind es schöne Orte, die sich trotz Eingemeindung eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt haben“, erzählen Karin und Jürgen Gerhard.

Das Autorenehepaar Jürgen und Karin Gerhard mit ihrem Hund Mister Fips. Foto: Jürgen Gerhard

Dargestellt und behandelt wird im Bildband nicht nur die Geschichte, sondern auch die „Neuzeit“, insbesondere die vergangenen 35 Jahre. Themen sind zum Beispiel die Kirchen, die Kurien, die Alte Amtmannei, die Mühlen, der Rhodepark, die Schützenvereine, der Martinimarkt, das Nonnenbach- und das Stevertal, die Baumberge, der Dettener Dorfladen, das Lotte-Bach-Haus, die ehemalige Hofanlage Schulze Frenking, die „Wasserburgen“ Klein- und Groß Schonebeck, das Haus Darup, die Daruper Landpartie und vieles mehr.

Gemeindliche Infrastruktur berücksichtigt

Auch die gemeindliche In­frastruktur mit den technischen Anlagen wie das Wasserwerk und das Heizkraftwerk oder die Einrichtungen Wellenfreibad, Gymnasium und Sportanlagen sind im Buch berücksichtigt. Die um Nottuln herum überall anzutreffende Landwirtschaft sowie die Industrie, das Handwerk, der Handel, das Dienstleistungsgewerbe und sozialen Einrichtungen wurden ebenfalls beispielhaft dargestellt.

„Und unser neuer Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes kommt selbstverständlich zu Wort. Insgesamt gesehen ist es eine Flut von Themen. Ein bisschen Kritik darf natürlich auch nicht fehlen“, erzählt Jürgen Gerhard. Der Bildband ist auf hochwertigem Papier gedruckt. Die grafische Gestaltung hat das Ehepaar selbst übernommen.

Der Bildband „Nottuln . . . ein starkes Stück Heimat“ ist zum Preis von 39 Euro erhältlich. Zwei Euro vom Verkaufspreis gehen als Spende an die Kinderkrebshilfe. Interessenten können sich in der Stiftsbuchhandlung Esplör in eine Vormerkliste eintragen lassen.