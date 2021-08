Ein Symbol ihrer Zeit

Am Ende der Königstraße in Appelhülsen trifft man auf die alte Turmtrafostation als Mittelpunkt des Rondells, umgeben von Wohnbebauung. In der rechten Bildhälfte hinter den Absperrbaken ist die neue Kompaktstation zu sehen.

Der Heimatverein Appelhülsen sorgt sich um die alte Turm-Trafostation an der Königsstraße. Die Westnetz GmbH hat alle Technik ausgebaut und direkt nebenan eine moderne Kompaktstation in Betrieb genommen. Der Heimatverein befürchtet nun den Abriss der alten Station, die die Bezeichnung „10 kV-Station Appelhülsen-Dorf“ trägt und die von einer auffälligen Schieferhaube geprägt ist. „Das wäre der Verlust eines historisch markanten Zeitzeugen“, erklärt Edgar Winter, Vorsitzender des Heimatvereins.

Wie alt die Turmstation an der Königstraße ist, dazu liegen der Westnetz GmbH keine Aufzeichnungen vor. Die älteste Unterlage, eine technische Zeichnung, datiert von 1978. In Gesprächen mit alteingesessenen Appelhülsenern heißt es, dass die Station nach Kriegsende, also in der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre errichtet worden sein soll.

Nach Auskunft von Ingrid Meering, Pressesprecherin der Westnetz, haben sich an der Turmstation an mehreren Stellen die aufgeklebten Riemchenklinker gelöst und sind herabgefallen. Da die Station schon alt sei und in der Regel Trafostationen alle 40 bis 50 Jahre ausgetauscht werden, habe man sich für die Aufstellung einer neuen Kompaktstation entschieden, in der die moderne Technik platzsparend untergebracht ist. Da die Station nicht von Fledermäusen genutzt wird (Meering: „Wir haben das untersuchen lassen.“) wäre ein Abriss nun möglich. Die Alternative: Die Gemeinde Nottuln als Eigentümerin des Grundstücks übernimmt die Station. In­grid Meering: „Wir haben der Gemeinde die Station angeboten und sind bereit, sie kostenlos abzugeben.“

Deshalb hat sich der Heimatverein Appelhülsen auch in einem Brief an die Gemeinde Nottuln gewandt. Darin erklärt Edgar Winter als Vorsitzender: „Diese Art Trafohäuschen, die es früher praktisch in jedem Ort gab, haben durch ihre Funktion und Gestaltung Ortschaften geprägt. Sie waren Symbole ihrer Zeit. Heute werden sie vom Netz genommen und abgerissen, ein Verlust historisch markanter Zeitzeugen.“

Nach Ansicht des Heimatvereins müsste es auch im Interesse der Gemeinde sein, derartige Gebäude, selbst wenn sie nicht unter Denkmalschutz stehen, zu erhalten. Edgar Winter schreibt: „Ich wäre Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie mir mitteilen würden, ob und unter welchen Voraussetzungen das Trafohäuschen erhalten bleiben könnte. Selbstverständlich ist der Heimatverein bereit, sich gegebenenfalls für den Erhalt dieses Gebäudes einzusetzen.“

Eine Entscheidung, wie man mit der Trafostation verfahren soll, hat die Gemeinde noch nicht getroffen. Nach Auskunft von Fachbereichsleiter Jonas Sonntag ist das Gebäude gegenwärtig nicht als Denkmal eingetragen. Ob eine Denkmalwürdigkeit besteht, wird derzeit geprüft. Die Denkmalpflege beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe wurde um eine Expertise gebeten. Diese liegt aber noch nicht vor.