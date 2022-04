Ein Tag des Austausches

Die Idee ist super. Darin sind sich anscheinend viele Nottulner einig. Der Kreis der Unterstützer des geplanten Sport- und Begegnungsfestes der DJK Grün-Weiß Nottuln ist jedenfalls schnell gewachsen. Am 23. April sollen im Baumberge-Stadion ukrainische Flüchtlingsfamilien und deren Gastgeber Gelegenheit zum Netzwerken haben.

Ob es am 23. April so voll im Baumberge-Stadion wird, wie sonst bei den Pfingstturnieren? Der schönen Idee des Sport- und Begegnungsfestes mit und für ukrainische Flüchtlinge wäre es zu gönnen. Die DJK Grün-Weiß Nottuln hofft auf viele Besucher.

Jetzt heißt es wohl Daumen drücken, dass das Wetter mitspielt. Denn das scheint das Einzige zu sein, was einen guten Besuch am 23. April (Samstag) vielleicht noch verhindern könnte. Die DJK Grün-Weiß Nottuln plant an diesem Tag ein großes Sport- und Begegnungsfest mit und für ukrainische Flüchtlingsfamilien, für ehrenamtliche Helfer und für alle interessierten Nottulnerinnen und Nottulner. Die Idee zieht offenbar immer größere Kreise.

„Wir machen das, weil es auch in Nottuln viele ukrainische Flüchtlinge und Gastfamilien gibt und wir überzeugt sind, dass die sich nicht alle untereinander kennen“, sagt Grün-Weiß-Vorsitzender Josef Dirks. „Es geht in erster Linie darum, untereinander ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen, aber auch um Abwechslung für die Flüchtlingsfamilien und darum, dass sie unseren Verein kennenlernen.“

Idee fand schnell viele Unterstützer

Die ursprüngliche Idee zu einem Trainingsnachmittag speziell für die Neu-Nottulner aus der Ukraine hatte Fußball-Abteilungsleiter Lothar Ulrich, berichtet Nils Uhde. Der Spieltagskoordinator bei GW Nottuln hat selbst eine ukrainische Familie aufgenommen und kümmert sich nun als Mitorganisator um das Gelingen des Sport- und Begegnungsfestes. Denn zu diesem deutlich größeren Event entwickelte sich die ursprüngliche Idee schnell weiter. Nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch in den Schulen und den Kirchen sei der Plan verbreitet worden. Immer mehr Unterstützer hätten sich gefunden. „Es ist ein Selbstläufer geworden“, sagt Uhde.

„ »Es ist ein Selbstläufer geworden.« “ Nils Uhde

So sei ein Teil des Erlöses aus dem Kinder- und Jugendkleidermarkt der kfd für die Aktion gespendet worden. Auch das Dialog-Bildungszentrum habe sich finanziell beteiligt. Und die Gemeindeverwaltung unterstütze unter anderem damit, dass sie den Kontakt zu Dolmetschern vermittelt, die aus Nottuln stammen und für eine bessere Verständigung sorgen sollen.

Denn genau darum geht es ja. „In erster Linie soll der Tag dazu da sein, um die Menschen zusammenzubringen und zu schauen, ob es noch Hilfsangebote von Nottulnern gibt, die bisher vielleicht noch nicht wussten, wie sie am besten helfen können“, so Nils Uhde. Man arbeite deshalb auch eng mit der privaten Hilfsinitiative für die Ukraine von Jürgen Küdde zusammen.

Sport- und Spielangebote bilden das Rahmenprogramm

Das grobe Rahmenprogramm für das Sport- und Begegnungsfest steht bereits. So wird es mit den schon sicheren Zusagen der Fußballer und Faustballer mindestens zwei sportliche Angebote geben. Außerdem sind das Spielmobil aus Appelhülsen und eine Hüpfburg organisiert. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – mit Stadionwurst, Pommes, Waffeln und Getränken. Fehlt jetzt eigentlich nur noch das gute Wetter. „Dann hoffen wir auf einige Hundert Besucher“, so Uhde. Wie gesagt: Daumen drücken!

Das Sport- und Begegnungsfest der DJK Grün-Weiß Nottuln findet am 23. April (Samstag) von 13 bis 18 Uhr im Baumberge-Stadion statt.