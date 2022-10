Ein Volksfest für Groß und Klein

Traditionell wird der Martinimarkt an der Heitmann-Orgel eröffnet. Und so wird es auch sein, wenn Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes am 5. November (Samstag) um 15 Uhr den Startschuss für den Jubiläumsmarkt mit Kirmes, Krammarkt und Kunsthandhandwerkerdorf gibt. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung vom Spielmannszug Buldern, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt.

Markt mit historischen Wurzeln

Und weil der Martinimarkt in diesem Jahr seinen 400. Geburtstag feiert, hat die Gemeinde Nottuln für die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung ein vielfältiges Angebot vorbereitet, das auch die historischen Wurzeln des Marktes berücksichtigt. Der Krammarkt, dessen Stände die Straßen im historischen Ortskern säumen, bietet viele Möglichkeiten zum Stöbern. Gewürze aus der ganzen Welt gibt es dort ebenso zu entdecken wie Stände mit Haushaltswaren, modischen Accessoires, Schmuck, Bekleidung wie Schals und Handschuhe für die kommende kalte Jahreszeit, Lederwaren und sogar Parfums.

Kulinarische Genüsse für viele Geschmäcker

Was wäre der Martinimarkt ohne seine Buden und Hütten mit Leckereien? Die klassische Currywurst mit Pommes gibt es genauso wie Burger in verschiedenen Varianten, Pizza, Fischspezialitäten, gebratene Champignons oder Asia-Küche. Wer es gern vegetarisch möchte: Die Markt-Beschicker sind darauf vorbereitet und bieten Kartoffelgerichte wie Reibekuchen oder Fladenbrot an, das mit Schafskäse gefüllt wird. Auch im Angebot: Leberbrot und Wurstebrot, eine traditionelle westfälische Spezialität, die am Stand der Antoni-Bruderschaft verkauft wird. Für den süßen Zahn gibt es unter anderem Crêpes, gebrannte Mandeln und Zuckerwatte – alles Leckereien, die wohl von keiner Kirmes wegzudenken sind.

Und natürlich sind neben zahlreichen nicht-alkoholischen Getränken auch Glühwein, Eierpunsch, Bier und Wein im Angebot: Beim Martinimarkt dürfte wohl für jede und jeden das richtige Essen und das passende Getränk zu finden sein.

Die Karussells und Fahrgeschäfte im Ortskern bieten Unterhaltung und Spaß für Groß und Klein. Ob Kinder- oder Kettenkarussell, Autoscooter oder actionreiche Fahrgeschäfte: Von gemütlich bis Nervenkitzel ist alles drin beim Martinimarkt, der nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nun endlich wieder stattfinden kann.

Kunsthandwerkermarkt

Auf dem bei den Nottulnerinnen und Nottulnern sehr beliebten Kunsthandwerkermarkt locken Vereine mit Grünkohl, Reibeplätzchen, Waffeln, Erbsensuppe, Marmeladen, Likören, Glühwein, Tee oder selbst gebackenen Printen. Anbieter sind neben dem Förderverein der Liebfrauenschule, die Eltern-Kind-Gruppe, die Karnevalsgesellschaft, die Kolpingsfamilie Nottuln, das Deutsche Rote Kreuz, der Aktionskreis João Pessoa, die Magdalenen Kita und die Pfadfinder.

Wein aus der französischen Partnerstadt

Nottulns französische Partnerstadt St. Amand Montrond wird in einer Hütte des Marktes französischen Wein und französisches Bier sowie Armreifen und Keramikarbeiten einer Künstlerin aus der Partnergemeinde verkaufen. Daneben gibt es Kunsthandwerk, Dekoartikel wie Kerzenhalter, Bastel- und Drechselarbeiten, kleine Kunstwerke aus Baumberger Sandstein von lokalen Anbietern und natives Olivenöl und Gewürze aus Griechenland zu entdecken. Letzteres wird von der Erzeugerin persönlich angeboten.

In diesem Jahr wird es im Zentrum des Kunsthandwerkermarktes einen Sitz- und Stehbereich geben, sodass die Leckereien sofort gemütlich vor Ort und in netter Gemeinschaft verzehrt werden können. Auf dem Kirchplatz können die Besucher einen Blick zurück zu den Ursprüngen werfen und auch die ursprüngliche Idee des Martinimarktes als ein Handelsplatz für die Landwirtschaft wird hier wieder mit Leben gefüllt. An allen drei Markttagen wird der Landmaschinenhandel Greving mit Firmensitz in Ahaus einen Schlepper vorführen, der Landwirtschaftliche Ortsverein Nottuln einen beleuchteten Traktor sowie verschiedene landwirtschaftliche Geräte ausstellen und in einem „Maispool“, der vom Landwirtschaftlichen Lohnunternehmen Strätker aus Nottuln und der Gemeinde gefüllt wird, können gerade die kleinen Kinder auf Schatzsuche gehen – sie dürfen gespannt darauf sein, was sie im Maispool entdecken.