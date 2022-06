Ein wahrer Herzensbrecher

„Blues in Nottuln“ ist immer für ein unter die Haut gehendes Musikerlebnis gut. Bei hochsommerlichen Temperaturen heizte Tommy Schneller mit seiner Band die Stimmung in der Alten Amtmannei vom ersten Song „Trust in yourself“ zusätzlich an, sodass den sympathischen Musikern bei ihrem schweißtreibenden Auftritt erst einmal Frotteehandtücher besorgt werden mussten.

Tommy Schneller mit seiner Band ist ein Garant für bestes Entertainment, für in die Beine gehenden Blues mit funkigen und souligen Elementen. Bei ihm wird jedes Konzert zu einer wahren Bluesparty. Mit leicht humoristisch eingefärbten Anmoderationen schuf Schneller charmant eine Verbindung zum begeisterten Publikum, eroberte mit „Blues for the Ladies“ sofort die Herzen aller. Wenn er Erlebnisse aus seinem Leben wie der viel zu kurzen Liebschaft mit seiner Putzfrau bei „Cleaning Lady Blues“ oder „What did I do“ zum Besten gab, fühlte man sich fast in seine Osnabrücker Wohnung versetzt mit Blick in den Garten mit seinem verwitterten und von wilden Rosen überwucherten Klavier.