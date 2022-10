Einblicke in Branchen und Betriebe

Teamwork im Praxistest an der Leonardo-Brücke: Auf der Berufsinformationsbörse in der Liebfrauenschule fanden die Schülerinnen und Schüler wieder ein breitgefächertes Angebot von Betrieben aus vielen Branchen vor.

„Früher mussten wir bei den Betrieben anfragen, ob sie mitmachen wollen“, erinnert sich Ralf Wenking. „Heute haben wir mehr Anfragen von Betrieben, als wir hier unterbringen können.“ Der Lehrer der Liebfrauenschule weiß, wovon er spricht. Seit vielen Jahren schon organisiert er zusammen mit Benedikt Gellenbeck, Fachbereichsleiter für Schule und Soziales der Gemeinde Nottuln, die Berufsinformationsbörse. Am Donnerstag hatten etwa 45 Firmen im Gebäude der Liebfrauenschule und der Turnhalle ihre Informationsstände aufgebaut.

Unter ihnen auch die Firma Kleinwechter und Bröker. Dominik Pöppelmann, Zimmerermeister und Prokurist, sowie ein Mitarbeiter hatten eine Leonardo-Brücke aus Holz aufgebaut. Diese Konstruktion, in der sich die Bauteile gegenseitig stützen, konnten die Schülerinnen und Schüler ab- und wieder aufbauen. „Hier können wir zum Beispiel beobachten, wie die Jugendlichen im Team zusammenarbeiten“, erläutert Pöppelmann. Erleichtert ergänzt er: Nachwuchsprobleme habe man in der Firma bis jetzt zum Glück noch nicht.

Etwas anders war es im Sägewerk und Palettenherstellungsbetrieb Winkelheide aus Senden. „Der Beruf des Holzbearbeitungsmechanikers ist nicht so bekannt“, wusste Abteilungsleiter Jonas Leson. Dabei sei der Beruf so vielfältig, denn man müsse sich sowohl mit Holz als auch mit Metall und Mechanik auskennen.

Während sich in der Turnhalle die Handwerksbetriebe vorstellten, waren im Hauptgebäude der Schule Dienstleister und Institutionen zu finden. Die Schülerinnen Nele und Marie, beide im 8. Jahrgang, waren auf dem Weg zum Stand der Polizei. „Ja, die Polizei interessiert mich und Architektur oder Fotografie“, erklärte Nele und zog eilig weiter.

Breites Spektrum an Berufen

Neugierig schauten die Jugendlichen auch in den Raum, in dem die Steuerberaterkanzlei Kuch und Partner einen Infostand hatte. Verena Mikolajczyk verblüffte die Interessenten damit, dass der Beruf im Steuerfach gar nicht so trocken und langweilig sei, wie viele vermuten. „Im Zuge der Digitalisierung ist das alles echt interessant und oft auch spannend.“

Die Mädchen und Jungen der 8. und 9. Klassen sowohl der Liebfrauenschule als auch des Rupert-Neudeck-Gymnasiums fanden wieder ein breites Spek­trum an Berufen. Auch die stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums, Nicole Bedminster, war angetan und sogar ein wenig aufgeregt: „Ich bin zum ersten Mal dabei und werde mich ausgiebig umschauen.“