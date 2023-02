Einbrecher im Ortskern auf Tour

Einen Zusammenhang prüft die Polizei Dülmen nach zwei Einbrüchen und zwei versuchten Einbrüchen in Gastronomiebetriebe, die sich am Wochenende in Nottuln ereignet haben.

Laut Pressemitteilung verschafften sich am Sonntag (19. Februar) unbekannte Täter Zugang zu einem Restaurant am Stiftsplatz, indem sie gegen 5.10 Uhr die Haupteingangstür aufhebelten. Sie durchsuchten das Lokal. Das erlangte Diebesgut konnte noch nicht bestimmt werden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht zu Sonntag in einem Restaurant an der Straße Potthof. Zwischen 22.15 Uhr am Samstag und 9.15 Uhr am Sonntag schlugen Unbekannte im Hinterhof des Restaurants eine Scheibe ein und verschafften sich auf diese Weise Zugang zur Küche und zum Verkaufsraum. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten einen Laptop und Bargeld.

Außerdem kam es laut Polizeiangaben In der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem versuchten Einbruch auf der Kirchstraße. Unbekannte Täter wollten zwischen 23 Uhr am Samstag und 16 Uhr am Sonntag die Tür einer Gaststätte aufhebeln. Das gelang ihnen allerdings nicht.

Zu einem weiteren gescheiterten Einbruch wurden Polizisten in der Nacht zum Sonntag in die Stiftsstraße gerufen. Zwischen 1 und 7 Uhr versuchten unbekannte Täter, sich durch das Aufhebeln der Fenster im Hinterhof Zutritt zu einem Lokal zu verschaffen. Es blieb beim Versuch.

Die Polizei Dülmen untersucht einen Zusammenhang dieser Fälle und bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer 0 25 94/79 30 um sachdienliche Hinweise.