Eine blitzsaubere Aktion

Nirgendwo im Münsterland gab es am Samstag wohl mehr blitzsaubere Autos als in Nottuln. Die Jugendfeuerwehren Nottuln und Billerbeck hatten zum Autowaschen gegen eine Spende für die Flutopfer eingeladen und schon am späten Vormittag reihte sich vor dem Waschcenter in der Otto-Hahn-Straße ein Auto ans nächste.

