„Eine einfache, aber tolle Idee“

Nottulner wollen den Menschen in der Ukrainer das Kochen erleichtern. Andreas Leistikow arbeitet seit November an der Herstellung von Notfallkochern aus Bremsscheiben und Stahlstiften. Nun sollen große Mengen produziert und in das Kriegsgebiet geschickt werden.

Wollen Notfallkocher an die Menschen in der Ukraine schicken (v.l.): Hartmut Rulle, Norbert Wienke, Regine Vogtmann, Holger Zbick, Klaus Bratengeyer, Wolfgang Danziger, Dr. Andrea Quadt-Hallmann und (vorne) Andreas Leistikow.

In wenigen Wochen jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum ersten Mal. Täglich wird in Fernsehen, Radio und Zeitung von der Not der Menschen vor Ort berichtet. „Im Fernsehen sind das aber nur Bilder“, erklärt Andreas Leistikow. Die Wirklichkeit sei noch viel grausamer. Bereits seit November arbeitet der Nottulner an einem Weg, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Seine Idee, die Herstellung und Lieferung von Notfallkochern aus Altmaterial (wir berichteten), hat viel Zuspruch gefunden. In dieser Woche berieten Leistikow sowie Vertreter der Nottulner SPD und CDU, der evangelischen Friedens-Kirchengemeinde und der Friedensinitiative über die konkrete Umsetzung des Notfallkocher-Projekts.