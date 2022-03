Eine großartige Erfahrung

Ein Konzert in der St.-Martinus-Kirche steuert die Blasmusikvereinigung der Veranstaltungsreihe „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe – Finde dein Licht 2022“ bei. Zu hören sein wird die „Missa Brevis“ von Jacob de Haan. BMV-Vorsitzender Jürgen Schulze Tilling ist sich sicher: „So hat das Blasorchester noch nie konzertiert.“

Die Blasmusikvereinigung Nottuln (gr. Foto) freut sich auf die Aufführung der „Missa Brevis“ in der St.-Martinus-Kirche.

Als Ort hochkarätiger Kulturveranstaltungen hat sich die Pfarrkirche St. Martinus ein beachtliches Renommee erarbeitet. Das ist dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe nicht entgangen. Er hat für das Titelbild des Programmhefts zur Veranstaltungsreihe „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe – Finde dein Licht 2022“ ein Foto vom Innern der St.-Martinus-Kirche ausgewählt. Ein schönes Zeichen der Anerkennung, nimmt Nottuln doch zum dritten Mal an der Kulturreihe teil.

Die Organisation hat auch diesmal Margarete Rademacher übernommen. Die Nottulnerin, vielen bekannt als Droste-Rezitatorin, Sängerin, Märchenerzählerin und versierte Führerin durch die Stiftsgeschichte, hat zusammen mit der Blasmusikvereinigung (BMV) ein Konzert in St. Martinus organisiert. Am 20. März (Sonntag) um 16 Uhr bringt die BMV unter dem Dirigat von Norbert Fabritius die „Missa Brevis“ von Jacob de Haan zu Gehör. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen.

Besondere Wirkung als Konzertort

„Wir waren auf Anhieb begeistert von der Idee von Margarete Rademacher, im Rahmen der Reihe ‚Finde dein Licht‘ in unserer Pfarrkirche ein Konzert zu veranstalten“, berichtet BMV-Vorsitzender Jürgen Schulze Tilling. Kein Musiker könne sich der besonderen Wirkung dieser Kirche als Konzertort entziehen. „Für uns war schnell klar, dass es die ‚Missa Brevis‘ von Jacob de Haan sein muss, die wir spielen werden.“ Das Werk kombiniere in einzigartiger Weise Blasorchester, Orgel, Blech-Ensemble und Chor.

Daniel Gerlach spielt die Orgel. Foto: Sammlung Daniel Gerlach

Herausfordernd gestaltete sich allerdings die Frage nach einem Chor, da der Probenbetrieb der meisten Chöre aufgrund der Pandemie ruht. „Ein befreundeter Kirchenmusiker hatte dann die Idee, mit einem Ensemble aus Sopranistinnen zusammenzuarbeiten“, berichtet Schulze Tilling. Mitwirken werden nun die Sopranistinnen Rosemarie Blenk, Cornelia Schweiker, Mona Gensch, Luisa Wies, Lea Bergerbusch und Kristin Redemann. „Sie alle kommen aus der Gesangsklasse von Julie Klos, Opern- und Konzertsängerin, Privatdozentin für Stimmbildung und und Gesang in Münster und somit aus dem Frauenchor ‚Cantare Nobile‘“, berichtet Margarete Rademacher.

Für das Orgelspiel gewannen die Organisatoren Daniel Gerlach. Er arbeitet als freischaffender Musiker, Klavierlehrer (unter anderem in Nottuln) und Pianist, außerdem ist er Organist und Chorleiter an der Ev. Thomasgemeinde Münster. Dort ist er auch Leiter der Trinitatiskonzerte. Hinzu kommt ein Lehrauftrag an der Musikhochschule Münster.

Die künstlerische Leitung hat Dirigent Norbert Fabritius. Foto: Gerd Radeke

Schließlich freuen sich BMV und Margarete Rademacher über die Teilnahme von Norbert Fabritius als Projektdirigent. Der gebürtige Bensberger, der auch als Solist an der Trompete Erfolge feiert, ist seit 2010 musikalischer Leiter des Blechbläserensembles „Münsteraner Dombläser“ und der Jugendmusik Havixbeck. Im September 2015 übernahm er das Dirigentenamt des Mozart-Orchesters Münster. Als Dozent für Orchesterarbeit ist er unter anderem für das Studentenorchester der Uni Münster tätig.

Einfühlsame Arbeit mit dem Orchester

„Norbert Fabritius ist ein großes Glück für uns. Sein Gespür für die Ausgestaltung der vom Komponisten bewusst offen gestalteten Instrumentierung und seine einfühlsame Arbeit mit dem Orchester ist für uns eine großartige Erfahrung, die unserer musikalischen Entwicklung eine neue, besondere Facette anfügt“, ist Jürgen Schulze Tilling begeistert. „So hat das Blasorchester noch nie konzertiert.“

Eingerahmt wird die „Missa Brevis“ von dem geheimnisvollen Eröffnungsstück „Whispers from Beyond“ (Rossano Galante) und dem Schlussstück „Anthem“ (Musical Chess, Andersson/Ulvaeus). Beide Stücke wurden von Fabritius ausgewählt und stellen einen stimmigen Rahmen für die Messe dar.

Im Anschluss an das Konzert bietet Margarete Rademacher für alle Interessierten eine Führung durch das ehemalige Damenstift an.

Die Teilnahme am Konzert ist kostenfrei. Gemeinde Nottuln und Sparkasse Westmünsterland fördern die Veranstaltung. Eine Anmeldung per E-Mail an wermert@nottuln.de erleichtert die Organisation. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.