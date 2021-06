Die Gemeinde Nottuln startet ein Bebauungsplanverfahren, um der Agravis Raiffeisen AG den Bau eines neuen Logistikzen­trums am Gewerbegebiet Beisenbusch zu ermöglichen. Der Ausschuss für Planen und Bauen beschloss am Dienstagabend ohne Gegenstimme, dafür den Bebauungsplan Nr. 162 „Beisenbusch II“ aufzustellen. CDU, Grüne und FDP bekundeten ihre grundsätzliche Zustimmung zu dem Projekt. Die UBG hat ihre Position zu dem Vorhaben noch nicht abschließend geklärt. Bei der SPD gibt es noch eine Reihe von offenen Fragen. Beide Fraktionen enthielten sich bei der Abstimmung.

50-Millionen-Euro-Projekt

Das Vorhaben selbst ist der Politik wie auch der Verwaltung seit längerer Zeit bekannt, da die Agravis AG in Zusammenarbeit mit der Raiffeisen Steverland eG frühzeitig Kontakt zu Kommune und beteiligen Behörden aufgenommen hat. In der Sitzung stellten Markus Menne, Bereichsleiter Logistik bei Agravis, und Agravis-Baubeauftragter Werner Schulze Esking das 50-Millionen-Euro-Projekt vor.

Wie berichtet, hat das Unternehmen rund 9 Hektar Fläche angrenzend an das Gewerbegebiet Beisenbusch erwerben können. Hier soll ein neues zentrales Logistikzentrum entstehen. Geplant sind vier miteinander verbundene Hallenkomplexe mit rund 42 500 Quadratmetern, wovon rund 4600 Quadratmeter im hinteren Bereich als Lager für Gefahrstoffe genutzt werden sollen. Etwa 1,4 Hektar der Gesamtfläche werden an die Gemeinde weiter veräußert. Diese Fläche kann die Gemeinde in Eigenregie für Gewerbeansiedlungen vermarkten.

Über den Ausbau des Wirtschaftsweges muss noch beraten werden. Die bestehende Baumreihe soll erhalten bleiben. Foto: Ludger Warnke

Entwässerungssituation prüfen

„Dieses Projekt ist eine große Chance für Nottuln, weshalb wir ihm insgesamt positiv gegenüberstehen“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzender Richard Dammann. Man müsse aber auch feststellen: „Wir zerstören an dieser Stelle den Außenbereich.“ Deshalb sei es notwendig, sich dazu intensive Gedanken zu machen. Dammann wies zum Beispiel auf die Wasserproblematik hin. Wenn die Entwässerung über den Hellerbach erfolgt, fließt das Wasser weiter in die Stever und verschärft somit die Hochwasserproblematik in Appelhülsen. Außerdem regte der Grünen-Fraktionssprecher an, den Wirtschaftsweg, über den die Erschließung erfolgen soll und der dafür teilweise ausgebaut werden muss, mit in das Plangebiet aufzunehmen. Dieser Anregung folgte der Ausschuss.

Prüfauftrag: Verknüpfung mit der Renaturierung der Stever

„Wir stehen der Agravis-Ansiedlung sehr positiv gegenüber. Von uns gibt es eine klare Zustimmung“, betonte Markus Böker für die CDU. Er verwies auf die positiven Aspekte wie neue Arbeitsplätze, Steuereinnahmen für die Gemeinde, die Möglichkeit der Vermarktung eigener Gewerbeflächen sowie auf die Option, das Gewerbegebiet von der neu Agravis-Fläche aus weiter zu entwickeln. Intensiv nachdenken müsse man aber über die verkehrlichen Auswirkungen und wie man die Verkehrssituation am Beisenbusch verbessern könne. Ferner schlug Böker vor, bei den Naturschutzkompensationsmaßnahmen zu prüfen, ob die Stever-Renaturierung in Appelhülsen mit dem Agravis-Projekt verbunden werden kann.

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes sprach von einer „guten Idee“, die die Verwaltung prüfen wird. Offen für diese Verknüpfung ist auch die Agravis. „Das können wir uns gut vorstellen“, sagte Markus Menne.

„Dieses Projekt ist sehr zu begrüßen“, sagte Dr. Martin Geuking für die FDP. Dabei dürfe man aber die Umwelt- und Klimaschutzaspekte nicht vernachlässigen. Er könne sich allerdings gut vorstellen, dass das neue Logistikzentrum eine bessere Umweltbilanz aufweist.

Die Verkehrssituation an der Ampelkreuzung des Gewerbegebietes Beisenbusch mit der B 525 muss unbedingt verbessert werden, fordert zum Beispiel die CDU. Foto: Ludger Warnke

UBG und SPD beraten noch

„Die UBG hat ihren Beratungsprozess noch nicht abgeschlossen“, erläuterte Herbert van Stein. Eine Flächenversiegelung in dieser Größenordnung mache noch Bauchschmerzen. „Wir sehen das Projekt mit Vorbehalten“, berichtete Volker Ludwig für die SPD. Notwendig seien weitere Informationen zu den Klima- und Umweltauswirkungen.

Zu einigen in der Sitzung gestellten Fragen konnte Markus Menne schon Antworten geben: Das Gefahrgutlager werde eine gewerbliche Entwicklung in diesem Bereich nicht behindern; der Lkw-Verkehr werde hauptsächlich außerhalb der Hauptverkehrszeiten erfolgen; auf dem Dach des Logistikzentrums (Ausnahme Gefahrgutlager) sei eine Fotovoltaikanlage vorgesehen. Mit dem Thema „Klimaneu­tralität“ beschäftige sich Agravis schon lange. Das werde man auch bei diesem Projekt genau betrachten, versprach Menne.

Mehrere Gutachten werden erstellt

Viele Informationen wird das nun gestartete Bebauungsplanverfahren geben. „Der Umweltbericht ist ein verpflichtender Bestandteil“, betonte Fachbereichsleiter Jonas Sonntag. Zum Verfahren gehören auch mehrere gutachterliche Untersuchungen: artenschutzrechtliche Prüfung, verkehrstechnische und schalltechnische Untersuchung, Untersuchung der Entwässerungssituation, Untersuchung der Auswirkungen des Gefahrstofflagers (Abstandsgutachten).