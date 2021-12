Eine lebendige Nachbarschaft

Gruppenbild mit Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes (l.) vor dem großen Schwibbogen an der Kolpingstraße, der jedes Jahr im Advent dort aufgestellt wird: Willi und Paula Austermann (2. und 3. v. l.), Ruth und Kurt Föller (1. und 3. v. r.), Margret und Rolf Burmeier (2. und 4. v. r.) und Edith Bernsmann (3. v. r.) gehören mit zu den zwölf Familien, die den Schwibbogen 1998 gebaut haben.

Wenn Eheleute 60 Jahre verheiratet sind, ist das schon etwas sehr Besonderes. Wie bei Paula und Willi Austermann. Vor einiger Zeit feierten die beiden Nottulner diamantene Hochzeit im Kreise der Familie und zusammen mit den Nachbarn von der Kolpingstraße.

„Mensch, das wäre doch schön gewesen, wenn auch der Bürgermeister zum Gratulieren gekommen wäre“, sinnierte Willi Austermann während des Festes. Ein aufmerksamer Nachbar hörte den Wunsch und trug ihn prompt an einen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung weiter, der seinerseits den Verwaltungschef darüber informierte. Und der kam diesem Wunsch, wenn auch erst nach der Hochzeitsfeier, gerne nach.

Dr. Dietmar Thönnes besuchte nun die Ehejubilare und gratulierte nachträglich mit einem Blumenstrauß: Die Überraschung war gelungen. Und Austermanns nutzten die Gelegenheit, um dem Bürgermeister von der sehr lebendigen Nachbarschaft der Kolpingstraße zu erzählen.

„ »Wir sind so etwas wie eine Wohngemeinschaft der Kolpingsfamilie.« “ Willi Austermann

„Nachbarschaft bedeutet uns allen sehr viel hier“, erklärt die 84-Jährige Paula Austermann. „Wir sind so etwas wie eine Wohngemeinschaft der Kolpingsfamilie“, blickt der 86-Jährige Willi Austermann auf die Anfänge des Baugebietes in Nottuln-Süd in den 1970er-Jahren zurück. Viele Mitglieder der Kolpingsfamilie Nottuln sicherten sich dort ein Baugrundstück und ließen sich mit ihren Familien nieder. Damals kostete der Quadratmeter erschlossenes Bauland gerade mal 21 DM – umgerechnet 10 Euro. Klar, dass dann auch eine der Straßen im Neubaugebiet nach dem Gesellenvater Adolph Kolping benannt werden sollte. „Da waren wir schneller als die Appelhülsener“, freut sich Willi Austermann noch heute über diesen kleinen Coup.

In so einer gut funktionierenden Nachbarschaft sind alle für einander da, man hilft sich gegenseitig und feiert so manche Feste zusammen. Doch nicht nur das: „Wir haben auch gemeinsam Reisen unternommen“, berichtet Paula Austermann. Organisiert hat das Ehepaar Austermann, das nun bei seiner Tochter im Haus wohnt, unter anderem Touren ins Erzgebirge nach Schwarzenberg und nach Annaberg. Insgesamt fünfmal war die Gruppe dort und brachte eine wunderbare Idee mit nach Hause.

„ »Kinder und Enkelkinder werden die Tradition fortsetzen.« “ Paula Austermann

Stellen im Erzgebirge doch viele Dörfer und Städte in der Adventszeit große, beleuchtete Schwibbögen an den Ortseingängen auf. „Jeder kennt die kleinen Schwibbögen, die in den Fenstern stehen. Wir bauen einen großen“, war der Plan. Gemeinsam mit zwölf Familien wurde ein Motiv ausgesucht, das ans Münsterland erinnert: Mit einem Stern im Giebel eines kleinen Häuschens, mit einem Kind, das einen Weihnachtsbaum schmückt und einer Frau, die im Nebenzimmer Wolle verspinnt. Zwei mächtige Tannen, ein kleines Reh und ein Fuchs geben den Rahmen für den hölzernen Schwibbogen, der eine Länge von fast zwei Metern und eine Höhe von über einem Meter hat.

Motiv musste mehrfach vergrößert und übertragen werden

„Es war sehr viel Arbeit, vor allem das Vergrößern des Motives, das am Anfang so klein war wie ein Blatt Papier. Das hat sehr viel Zeit gekostet“, sagt Willi Austermann. Das Motiv wurde auf eine mehrfach verleimte Holzplatte übertragen und scherenschnittartig ausgesägt, dunkelbraun angestrichen, dann auf ein Metallgestell montiert und mit einer Lichterkette geschmückt. Aufgestellt wurde der Bogen im Vorgarten des Hauses Kolpingstraße 9.

Am Freitag vor dem ersten Advent 1998 stand der große Schwibbogen das erste Mal dort. Eingeweiht wurde er mit einer gemeinsamen Feier, mit Glühwein und Bratwürstchen, mit Liedern und Gedichten.

Paula Austermann hatte die Einladung dazu entworfen und den Nachbarn in die Briefkästen gesteckt. Das macht sie auch heute noch. Das Aufstellen des Schwibbogens ist zu einer mittlerweile 23 Jahre alten Tradition in der Kolpingstraße geworden, die an jedem Freitag vor dem ersten Advent mit möglichst der ganzen Nachbarschaft gepflegt wird. Das Schöne daran ist, dass diese Tradition von der nächsten Generation übernommen wird: „Kinder und Enkelkinder werden sie fortsetzen“, freuen sich Paula und Willi Austermann über ihre gut funktionierende Kolping­straßen-Nachbarschaft.