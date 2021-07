Eine Liebe in Bronze gegossen

Liebe und Zuneigung – wohl schon unzählige Male sind diese Themen in der Literatur, im Film, in der Kunst dargestellt worden. Shakespeare schrieb darüber in „Romeo und Julia“, im Film „Titanic“ ging es um Rose und Jack. Mal mehr, mal weniger erdachte Liebesgeschichten. Im kleinen Nottulner Ortsteil Darup, auf dem Alten Hof Schoppmann, steht seit vergangenem Jahr eine Skulptur, die ebenfalls die Liebe zweier Menschen ausdrückt: „Zuneigung“ heißt sie. Und wer davorsteht und sie sich anschaut, kann es förmlich spüren. Aber was hat es mit der Skulptur auf sich? Wer steckt dahinter?

