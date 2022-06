Eine Ode an die Queen

Schpadetten

„Wir freuen uns, die Coloraturen perlen zu hören“, begrüßte Dr. Dietmar Thönnes das Publikum in der Schapdettener Kirche St. Bonifatius. Was dann zu hören war, waren in der Tat reinste schillernde Perlen, die die Sopranistin Heike Hallaschka und der Trompeter Gerd Radeke darboten. Ein echter Ohrenschmaus am Pfingstsonntag.

Iris Bergmann