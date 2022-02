„Eine sehr belastende Situation“

Weiße Tücher an den Grundschulen: ein Hilferuf. Auch die Marienschule in Appelhülsen beteiligt sich an der Aktion der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie informiert über die praktischen Herausforderungen in der Pandemie.

Immer mittwochs hängt nun über dem Eingang der Marienschule Appelhülsen eine weiße Fahne als Hilferuf, dass die Grundschulen in der Pandemie an ihr Limit gekommen sind.

Die Mariengrundschule in Appelhülsen beteiligt sich ab sofort an der „Hilferuf-Aktion“ der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und hängt immer mittwochs eine weiße Fahne auf. „Der Beschluss in der Lehrerkonferenz am Montag war einstimmig“, berichtete Lehrerin Susanne Nagel-Eckey am Mittwoch im WN-Gespräch.

Die weißen Fahnen sollen ein Hilferuf an NRW-Schulministerin Gebauer sein, dass die Grundschulen in dieser Corona-Pandemie an ihr Limit gekommen sind. Neben der eigentlichen pädagogischen Arbeit sind die Schulen mit einer Vielzahl zusätzlicher, pandemiebedingter Aufgaben betraut, ohne dafür eine zusätzliche personelle Ausstattung zu erhalten. „Es ist in der Tat eine sehr anstrengende und belastende Situation für uns alle“, betont Susanne Nagel-Eckey. Dabei könne man sich an der Marienschule noch glücklich schätzen. „Wir stehen vergleichsweise gut da, weil es im Kollegium und in den Klassen bislang nur zu vereinzelten Ausfällen gekommen ist und wir den Präsenzunterricht bislang sicherstellen konnten.“

Mehr Aufgaben ohne zusätzliches Personal

Die Schulen wünschen sich Unterstützung, frühzeitige Informationen und vor allem praxisgerechte Regelungen. Susanne Nagel-Eckey verweist auf die vom Land gewährten Bildungsschecks. „Die haben wir auch bekommen und wir haben auch Kinder, die davon profitieren würden“, erzählt sie. Problem sei: Nach den Vorgaben des Landes dürfen diese Bildungsschecks nur bei bestimmten Bildungsanbietern und nur in deren Einrichtungen eingelöst werden. „Für uns befindet sich das nächstgelegene Bildungsinstitut in Nottuln. Wir haben aber Kinder, die derzeit keine Möglichkeit haben, nach Nottuln zu kommen“, verdeutlicht Nagel-Eckey die Probleme. Die Schule versuche nun zu erreichen, dass der Bildungsanbieter zu den Kindern nach Appelhülsen kommt.