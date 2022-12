Eine Tradition, die die Kirche füllt

Die Blasmusikvereinigung Nottuln spielt am dritten Advent ihr traditionelles Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Martinus.

Schon seit mehr als 25 Jahren veranstalten die Musikerinnen und Musiker der Blasmusikvereinigung (BMV) Weihnachtskonzerte in Nottuln, die mit ihrem abwechslungsreichen und festlichen Programm alljährlich für eine gefüllte Kirche sorgen. In dieser Tradition bereitet das Orchester auch aktuell wieder ein Konzert vor, das am dritten Adventssonntag (11. Dezember) in der Pfarrkirche St. Martinus stattfindet. Es stellt unter dem Titel „Freut euch!“ die Vorfreude auf die Feier des anstehenden Weihnachtsfestes in den Mittelpunkt.

Zeitgenössische Werke und Klassiker

Norbert Fabritius, der das Blasorchester seit August dieses Jahres leitet und schon beim Konzert Ende Oktober sein Gespür für eine ausgewogene Programmzusammenstellung bewiesen hat, hat auch für das Weihnachtskonzert wieder eine feine Auswahl stimmungsvoller und besinnlicher Orchesterliteratur getroffen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. „Die Zuhörer können sich auf eine abwechslungsreiche Stunde geheimnisvoller Flötenklänge, strahlender Trompeten und erhabener Waldhörner freuen.“ Sowohl zeitgenössische Kompositionen als auch Weihnachtsklassiker werden zu hören sein.

Der BMV-Nachwuchs musiziert mit

Neben dem Blasorchester werden das Jugendorchester unter dem Dirigat von Clara Lefering und das Orchester der jüngsten Musiker unter Leitung von Norbert Frye-Welp auftreten. Das Konzert am 11. Dezember beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Wiederholung des Konzerts wird es am 8. Januar (Sonntag) in der Coesfelder Jakobi-Kirche geben.