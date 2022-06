Eine Tradition wiederbeleben

Um den Schnullerbaum im Innenhof des Nottulner Rathauses ist es still geworden. Nur noch ein paar Schnuller hängen in seinen Ästen und ihnen ist anzusehen, dass sie schon lange Zeit keine neue Gesellschaft mehr bekommen haben. Das soll sich ändern. Am 9. Juni (Donnerstag) findet um 15.30 Uhr eine Feier im Rathausinnenhof an der Kastanie statt, zu der alle Kinder, für die bald ihre Schnullerzeit zu Ende geht, und ihre Familien eingeladen sind.

Für den passenden Rahmen sorgt der Zauberer und Ballonkünstler Pit. Wer von den Kleinen mutig genug ist, kann sich direkt während der Feier von seinem Nucki trennen. Aber auch die Kinder, die sich den Schnullerbaum zunächst nur anschauen möchten, sind willkommen. Die Gemeinde hat eigens ein Gitter um den Baum herum aufgestellt, an dem die Kinder ihre Schnuller, wann immer sie möchten, mit einem bunten Band aufhängen können. Bauhof-Mitarbeitende werden sie in regelmäßigen Abständen vom Baumschutzgitter abnehmen und an die Äste des Baumes hängen.

Feier mit Zauberer und Ballonkünstler Pit

Damit Kinder und Erwachsene künftig wissen, welcher Baum der Schnullerbaum ist, hat die Nottulner Illustratorin Katja Enseling ein Schild entworfen, das am Baumschutzgitter angebracht wird. Daneben hängt ein Briefkasten, der für Post an die Schnullerfee gedacht ist. Sie wird die Briefe gerne beantworten und den Kindern eine Überraschung zusenden, damit ihnen der Abschied nicht so schwerfällt, kündigt die Gemeinde an. „Wir möchten Kindern nicht nur einen Anreiz geben, ihre Schnuller abzugeben, sondern es ihnen gleichzeitig auch leichter machen, diesen wichtigen Schritt zu gehen“, sagt Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes.

Die Tradition des Schnullerbaums entstand 1920 in Dänemark und kam dann nach Deutschland. In Nottuln gibt es den Schnullerbaum seit 2011, entstanden auf Initiative einer Mutter. Auch jetzt war es wieder eine Bürgerin, die der Gemeinde den Vorschlag machte, die Tradition wiederzubeleben.